Polizei stockt ihre „Soko Geld“ auf

Dietrich Schröder

Potsdam/Neuzelle (MOZ) Wegen einer anhaltenden Serie von Überfällen auf Bankautomaten, bei denen die Täter jedes Mal entkommen konnten, will die Polizei ihre Maßnahmen jetzt verstärken. Die Ermittlungseinheit im Landeskriminalamt würde verstärkt, Bankfilialen von Beamten in Zivil überwacht, hieß es am Montag.

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag in Neuzelle (Oder-Spree). Anwohner hatten dort gegen drei Uhr verdächtige Geräusche aus einem Automatenraum der Sparkasse gehört und die Polizei angerufen. „Obwohl unsere Leute zwölf Minuten später vor Ort eintrafen, waren der oder die Täter schon verschwunden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Die Einbrecher hätten sich in diesem Fall eher dilettantisch verhalten. „Möglicherweise hat auch der Anruf geholfen, dass es nicht zur Sprengung kam“, so der Sprecher. Die sofort eingeleitete Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber sei jedoch erfolglos geblieben.

Seit April haben sich zunächst in Berlin sowie im Speckgürtel um die Hauptstadt die Attacken auf Geldautomaten gehäuft. Fünfmal in Berlin sowie achtmal im Umland – von Oranienburg (Oberhavel) bis Erkner (Oder-Spree) gab es nächtliche Angriffe auf Automaten. Sechs dieser Automaten in Brandenburg wurden mit Gas gesprengt. Doch die Täter entkamen in allen Fällen. Zur Höhe der Beute äußerte die Polizei sich nicht.

Bei fünf der Sprengungen gebe es inzwischen deutliche Spuren dafür, dass sie auf das Konto einer Bande aus den Niederlanden gehen. Diese habe zuvor schon Automaten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen gesprengt, weshalb man sich auch mit Ermittlern dieser Bundesländer austausche. Die Täter agierten blitzschnell.

Bei einer weiteren Sprengung vor genau einer Woche in Döbern (Spree-Neiße) hätten der oder die Täter dagegen eindeutig zu viel Gas eingesetzt, was darauf deute, dass sie nicht dieser Gruppe angehörten. Durch die sich häufenden Vorfälle bestünde auch die Möglichkeit, dass andere Personen die Taten nachahmen.

„Wir werden all unsere Maßnahmen intensivieren, um diesen Tätern habhaft zu werden“, kündigte Polizeivizepräsident Roger Höppner am Montag an. Zum einen soll die bereits am Landeskriminalamt bestehende „Sonderkommission Geld“ (der im vergangenen Jahr gemeinsam mit der polnischen Polizei ein Aufgriff von Tätern aus dem Nachbarland gelungen war) von 20 auf 24 Ermittler aufgestockt werden.

Zum anderen sollen ab sofort Bereitschaftspolizisten in Uniform und Zivil Bankfilialen nachts observieren. Am Donnerstag soll zudem ein Treffen mit Vertretern von Geldinstituten im Polizeipräsidium stattfinden, bei dem es um höhere Sicherheitsmaßnahmen für die Automaten gehen soll. Schließlich wird die Bevölkerung darum gebeten, alle verdächtigen Beobachtungen zu melden. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar“, versicherte der Sprecher.

