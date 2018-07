Nächste Reform kippelt

Potsdam (MOZ) Es sollte eines der großen Reformvorhaben der Legislaturperiode werden: den Brand- und Katastrophenschutz zukunftssicher zu machen. Der Landesfeuerwehrverband hat dazu nach zahllosen Beratungen ein umfangreiches Gesamtkonzept vorgelegt. Sicher gehörte einiges davon zur Kategorie Wunschkonzert. Aber die Richtung, die Koordinierung der freiwilligen Feuerwehren durch mehr Hauptamtliche zu stärken, stimmte.

Nun scheint die Mühe umsonst gewesen zu sein. Das Innenministerium hat nach der gescheiterten Kreisreform wohl nicht mehr die Kraft für einen großen Wurf. Vielleicht schreckt man auch vor den Kosten zurück, die die Kreise und Kommunen dem Land in Rechnung stellen würden. Erstaunlich ist, dass ein SPD-geführtes Innenministerium ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Kauf nimmt, die Feuerwehrleute zu verprellen. Der Feuerwehrverband jedenfalls ist sauer, da er nicht in die Überlegungen einbezogen wird und zusehen muss, wie wichtige Entscheidungen verschoben werden.