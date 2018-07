Neuerliche Havarie an der Hubbrücke

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Pannenteufel: Eine Woche nach der großen Reparatur an der Hubbrücke Eisenspalterei trat dort erneut eine Havarie auf. Am Sonnabendnachmittag blieb die Brücke an der Lichterfelder Straße nach Öffnung in der oberen Lage hängen. Inzwischen ist der technische Defekt wieder behoben. Der Verkehr fließt, auf und unterhalb der Brücke.

Das Wasser- und Schifffahrts-amt (WSA) Eberswalde hatte zunächst befürchtet, dass ein Schaden am Getriebe, das vor sieben Tagen eingebaut worden war, die Ursache der Störung ist. „Dies ist glücklicherweise nicht der Fall gewesen“, so Sebastian Dosch, stellvertretender Leiter des WSA. Die Fehlersuche ergab einen Defekt an den Sicherungsriegeln, also anderen mechanischen Bauteilen. Infolge dessen musste am Wochenende zeitweise zunächst die Fahrbahn, später die Schifffahrt auf dem Finowkanal gesperrt werden. Wegen der Bedeutung der Straße habe man sich entschieden, am Sonntag dem Autoverkehr Vorrang einzuräumen und die Brücke unten zu lassen. Am Montagvormittag erfolgte durch WSA-Mitarbeiter sogleich die Reparatur.