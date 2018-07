An Nachwuchs von morgen denken

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Erstmals in den Sommerferien gibt es in Angermünde ein „Agenda-Diplom“ – soll heißen: Die Ferienkinder der Stadt und des Umlandes können sich in den sechs Wochen unter vielen Angeboten aus den verschiedensten Gebieten entscheiden und sich ausprobieren. Auch Sport ist mit dabei.

„Wir wollen möglichst eine Win-Win-Situation daraus machen“, sagte A-Jugend-Coach Paul Block vom Handballclub. Natürlich gehe es vorrangig darum, den Mädchen und Jungen ein Angebot zu abwechslungsreichen Ferien zu machen. „Aber ich habe auch Aufnahmeanträge ausgedruckt, die ich gern an Interessenten nach diesen zwei Stunden ausgebe“, ergänzte er schmunzelnd. Wenn also der eine oder die andere bei den HCA-Handballern anheuern möchte, wäre dies ein prima „Nebeneffekt“ der Ferienaktion.

Keines der acht Kinder, die an diesem Vormittag in die Mehrzweckhalle gekommen waren, spielte bislang aktiv Handball. Da sind zwei Nachwuchs-Volleyballerinnen dabei, zwei Fußballjungs, aber auch Kinder, die sich noch gar nicht im Verein sportlich betätigten. Velias berichtete drei Tage vor seinem zehnten Geburtstag: „Ich mache öfter Lauftraining bei den Wieseln. Handball hielt meine Mutti bisher immer für zu gefährlich. Aber ich möchte es hier mal ausprobieren.“ Er wird in seiner Familie bei den anschließenden zwei Urlaubswochen in der Sächsischen Schweiz einiges zu erzählen haben.

Paul Block sowie die A- und B-Jugend-Handballer Lea Nedlin, Lilu Tech, Vanessa Tews, Erik Stenzel und Sven Kurth, die den Coach unterstützen, hatten für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt, das nicht nur reine Handball-Übungen beinhaltete. „Völkerball“ in einer etwas abgewandelten Variante bringt reichlich Spaß, Staffelspiele werden eingebaut. Aber natürlich fehlen auch Dribbling mit dem Ball sowie Wurf- und Fangübungen nicht.

„Wir haben gesagt, er kann es ja wenigstens mal probieren“, erzählt als Zuschauerin Dana Körner. Ihr Sohn Lukas ist Fußballer (was er als BVB-Fan auch durch sein Dortmund-Trikot zu erkennen gibt), aber irgendwie mit seinen acht Jahren ja auch noch in der Probierphase. „Montag geht er zum Schwarzlicht-Theater und dann möchte ich ihn noch zum Tretbootfahren auf dem Wolletzsee anmelden“, sagte Dana Körner, die sich über die Premiere des Agenda-Diploms in Angermünde freute.

Linus, Moritz, Tilo, Hannes, Colin, Velias, Lilly und Hanna – die Ferienkinder sind intensiv bei allen Übungen dabei. Der Vormittag scheint gelungen. Paul Block hattte das eine oder andere Talent nach wenigen Übungen erkannt. Ob der HCA da bald Zuwachs bekommt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Die Beteiligung des Vereins am Agenda-Diplom ist auch ein Zeichen dafür, dass er sich um seine nächste Handballer-Generation kümmert. (jm)