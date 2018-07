Ein Salon der besonderen Art

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Villa Blunk in Wriezen ist ein besonderer Ausstellungsort. Das finden auch die beiden Künstler Zara Alexandrova und Zoran Georgiev, deren Werke dort seit Sonntag unter dem Titel „Almost real“ zu besichtigen sind.

Es war weder Russisch noch Polnisch, das aus den Gesprächen neben Deutsch und Englisch immer wieder herausklang, sondern Bulgarisch. An der Nationalen Kunstakademie in Bulgariens Hauptstadt Sofia haben Zara Alexandrova und Zoran Georgiev – wenn auch nicht zur selben Zeit – Bildende Künste/Malerei studiert. Seit vier Jahren lebt und arbeitet das Paar jedoch in Berlin und hat sich im Atelierhaus von Steffen Blunk eingemietet. Die bulgarische Community in der Hauptstadt scheint nicht gerade klein zu sein. Doch selbst die oder zumindest Teile davon fanden – von den Musikern zur Vernissage einmal abgesehen – am Sonntagnachmittag nicht den Weg nach Wriezen.

„Viele haben kein Auto“, gab Zara Alexandrova zu bedenken und verwies auf die zudem nicht ganz einfache Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. „Wir werden bei Gelegenheit gemeinsam mit Freunden wiederkommen“, versprach sie. Nicht nur, um zu zeigen, was Zoran Georgiev und sie machen, sondern vor allem auch die Villa Blunk. „Unsere Werke harmonieren miteinander“, hatte sie bereits beim Aufbau der Ausstellung erklärt, schloss jetzt aber auch die Räume im Erdgeschoss des 1887 errichteten Gebäudes ein.

Dabei hatte Gastgeber Steffen Blunk zur Eröffnung unter anderem darüber berichtet, wie fasziniert er von der Arbeitsweise der beiden Künstler ist. „Während Ateliers üblicherweise eine recht dichte und oft bunte Arbeitsatmosphäre aufweisen, wirkte ihr Atelier wie eine kleine Galerie. Alles war sauber. Die Wände frisch geweißt, ihre Werke in perfekter Manier präsentiert.“ Das sei natürlich nicht immer so, stellte Zara Alexandrova klar, aber: „Wir brauchen immer wieder diese Ordnung, wenigstens eine saubere Ecke, um unsere Werke zu dokumentieren. Und auch, um zu sehen, wie sie wirken.“

In der Villa Blunk sind die Wände allerdings nicht weiß gestrichen. Auch Stuck ziert noch die Decken. „Aber das passt gut“, zeigten sich die 38-Jährige und der 35-Jährige begeistert. So stehen die „Fears Brides“ (Angstbräute/Terroristinnen) nun im ersten Raum im Kreis. „Es gibt auch Frauen, die Selbstmordattentate verüben“, erläuterte Zara Alexandrova diese Arbeit von ihr. Frauen würden Leben geben, nicht nehmen, sei bisher ihre Auffassung gewesen und auf die Frage danach, wie beides zueinander passt, habe sie keine Antwort gefunden. Doch viel wichtiger sei es insbesondere bei einer Vernissage, mit dem Betrachter ins Gespräch zu kommen. Oder, dass vor allem die Männer bei ihrem Schönling („10 Packs“) gleich den falschen Waschbrettbauch erkannt hätten. Ihr einstiger Professor habe ihr bei einer Ausstellung in Sofia dazu allerdings einen Rat geben. „Ich soll ein bisschen aufpassen, dass bei aller Schönheit die Botschaft nicht untergeht.“

In der Zwischenzeit lief im kleinen, privaten Kreis schon das Finale der Fußball-WM in Russland und lag Kroatien gegen Frankreich zwei Tore zurück. Anne Blunk bot Zitronencremetorte, Möhren-Nusskuchen und auch Mirabellen-Käsekuchen an. Neben Bier oder Wein gab es auch Schorle, frisch gepresst aus Gartenäpfeln. Die Anwesenden jedenfalls fühlten sich sichtlich wohl in diesem Wriezener Salon, der am 8. September und damit kurz vor Schluss der aktuellen Ausstellung eine etwas andere Fortsetzung finden wird: als Sommerkonzert „Heute schon gebadet“ mit Gert Anklam und Beate Gatcha im Garten.

Villa Blunk, Berliner Berg 4, geöffnet nach Vereinbarung unter Telefon 033456 383065 oder per E-Mail info@villa-blunk.de