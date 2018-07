Schwarzer-Peter-Spiel um Abschiebung von Sami A.

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) In der Verwirrung um die Abschiebung des Gefährders Sami A. weisen sich Behörden, Gerichte und Politik gegenseitig die Schuld zu. Der 42-Jährige war Ende vergangener Woche trotz einer ausstehenden Gerichtsentscheidung in sein Heimatland Tunesien zurückgebracht worden.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen weist darauf hin, dass es offenbar falsche Informationen aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekommen habe. Nachdem das Gericht nämlich von einer bevorstehenden Abschiebung des Gefährders am 12. Juli erfahren hatte, wollte es ursprünglich bis zu einer endgültigen Entscheidung eine sogenannte Stillhaltezusage vom BAMF erhalten. Sami A.s Anwältin wurde am selben Tag, dem vergangenen Donnerstag, aus dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familien und Flüchtlinge jedoch mitgeteilt, dass der Flug storniert worden sei. Diese Information gab das BAMF an das Gericht weiter. Auf dieser Grundlage, so Gerichtspräsident Bernhard Fessler, habe sich die Kammer entschieden, von einer Stillhaltezusage oder einem vorläufigen Beschluss mit aufschiebender Wirkung abzusehen.

Also nahm sich das Gericht Zeit und entschied am Donnerstagabend, dass Sami A. wegen der Foltergefahr in Tunesien nicht in das Land gebracht werden darf. Doch der Beschluss wurde erst am nächsten Morgen an das BAMF und die Ausländerbehörde von Sami A.s Wohnort Bochum verschickt. Da war Sami A. aber bereits in Begleitung der Bundespolizei auf dem Weg nach Tunesien, wo die Behörden ihn selbst anklagen wollen. Eine Rückkehr, wie das Gericht sie fordert, scheint aussichtslos – „das liegt jetzt in den Händen des Auswärtigen Amtes“, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin.

Das Flüchtlingsministerium in Düsseldorf weist die Vorwürfe zurück, es sei Recht gebrochen worden. Einen Tag vor der Gerichtsentscheidung habe eine andere Kammer des Gerichts die Abschiebeandrohung nämlich gebilligt. Auch der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet (CDU), sieht keine Schuld beim Land. Seine Regierung habe „nach Recht und Gesetz entschieden“, erklärte er am Montag in Berlin. Der Bescheid sei zu spät eingegangen.

Das Land und die Stadt Bochum haben zwei Wochen Zeit, um Beschwerde gegen die Rückholungsverfügung des Gerichts für Sami A. einzulegen.