Stadt will Leistungen ausschreiben

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Zirka 1028 Hektar Wald bewirtschaftet die Stadt Bad Freienwalde. Mehr Laub- als Nadelwald, was eher untypisch ist für Brandenburg. Alle anfallenden Arbeiten haben bisher zwei bei der Stadt angestellte Waldarbeiter gemeinsam mit einem Förster erledigt. Allerdings ist der nur mit einer halben Stelle städtischer Mitarbeiter. Ansonsten ist er beim Landesbetrieb Forst tätig. Weil diese Art der Vertragsgestaltung aus kartellrechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist, der Landesbetrieb Forst darf keine Dienstleistungen mehr erbringen, hat selbiger den Vertrag mit der Stadt zum 31. Dezember dieses Jahres gekündigt.

Damit war guter Rat teuer. Den holte sich die Verwaltung bei der Ostdeutschen Gesellschaft für Forstplanung (OFG) Potsdam. Der Geschäftsführer, Michael Storandt, informierte die Stadtverordneten im Mai über mögliche Betriebsformen – vom privaten Dienstleistungsmodell mit reduziertem Anteil an Waldarbeitern, über das Dienstleistungsmodell ohne kommunale Waldarbeiter bis zum Pachtmodell. Für Bad Freienwalde kristallisierte sich aus dem von der OFG erarbeiteten Gutachten das Dienstleistungsmodell mit reduziertem Einsatz an Waldarbeitern als das praktikabelste Modell heraus. Das Modell, wie es die Stadt Strausberg praktiziert, ist für Bad Freienwalde nicht anwendbar, wie Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau, auf Nachfrage dieser Zeitung sagte. Strausberg leistet sich einen eigenen Förster. „Doch die Stelle eines Försters rechnet sich erst ab einer Waldgröße von zirka 2000 Hektar“, so Texdorf. Bad Freienwalde liegt weit darunter. Zudem kommt hinzu, dass das Bad Freienwalder Waldgebiet nicht allein als Nutzwald im forstwirtschaftlichen Sinne dient, sondern ebenso der Erholung. Gewinne habe die Stadt keine erzielt, so Texdorf.

Jetzt will die Verwaltung die Dienstleistungen neu ausschreiben. Grundlage soll ein Katalog sein, der einzelne Leistungen sowie im kompletten Paket buchbar macht, wie es in der Beschlussvorlage zur Stadtverordnetenversammlung heißt. Wesentliche Bestandteile des Leistungskataloges werden demnach sein: Planung, Organisation und Kontrolle von Verjüngungs-, Pflege-, Wegebau-, und Biotoppflegemaßnahmen. Dazu kommen „Holzernte- und Holzverkaufshilfe komplett mit allen Anforderungen an zusammenstellbaren Sortimenten mit Unternehmen, Selbstwerbern und/oder in Eigenregie oder als Teilleistung in Beständen mit bis zu oder über 15 Meter Oberhöhe, ohne das Einmessen und das Kennzeichnen von Rückegassen mit verschiedenen Möglichkeiten der Ernteorganisation, Einweisung und Überwachung von Holzerntemaßnahmen, Waldpädagogik, Erholungswaldfunktionsaufgaben“, listet die Verwaltung weiter auf.

Mit dem Leistungskatalog soll jedem Bewerber ein gleichlautender Vertrag angeboten werden, der alle Bewerber gleichstellt. Allerdings sind an die Bewerber Anforderungen gestellt. Sie müssen, so die Vorgabe der Verwaltung, mindestens einen Abschluss als Diplom-Forstingenieur oder einen vergleichbaren Abschluss nachweisen, eine Haftpflichtversicherung und eine Versicherung bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau abgeschlossen haben.

Heute wird der Hauptausschuss darüber befinden, ehe sich dann die Stadtverordneten am 26. Juli entscheiden.