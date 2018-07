Vom defekten Hahn zur Trinkwasserprobe

Jens Sell, Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können, und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: Die Firma Stirnat Haustechnik aus Strausberg.

„Selbst wenn sich die Technisierung überschlägt, wird es auch in den nächsten Jahren noch immer jemanden brauchen, der Wasserhähne austauscht oder sich hinkniet und Löcher in die Wand bohrt, um Heizkörper anzubringen“, sagt Gunnar Stirnat. Um die Zukunft seines Handwerks ist dem 46-jährigen Chef der Firma Stirnat Haustechnik nicht bange. Seine Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Stirnat ist gelernter Klempner und Installateur. Seinen Beruf lernte er Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre im Rahmen einer dualen Ausbildung mit Abitur, bevor er zusätzlich zwei Studienabschlüsse in den Bereichen Energie- und Versorgungstechnik sowie Wirtschaftsingenieurswesen machte. Heutzutage würde er zunächst eine Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) absolvieren. In ihr wurden ab 2003 die Ausbildungsberufe Gas-Wasser-Installateur und Heizungs- und Lüftungsbauer zusammengefasst. Dreieinhalb Jahre dauert die Lehre.

Stirnat, der die seit 1981 bestehende Firma seines Vaters 2005 neu gründete, führt einen lebhaften Ausbildungsbetrieb. Sein Azubi Thomas Schellenberg hat dieses Jahr die Lehre als einer der besten der Innung beendet. Erik Reichert aus Petershagen-Eggersdorf geht jetzt ins zweite Lehrjahr. Im dritten ist Joey Schibilski, er hat ab Herbst Prüfungen. Dann stößt Falco Paßlack neu hinzu. Bevor die Lehrlinge bei Gunnar Stirnat beginnen, müssen sie festlegen, auf welches Gebiet sie sich spezialisieren wollen: Wärmetechnik, Sanitärinstallation, Klima/Lüftung oder erneuerbare Energien. „Unser Ziel ist, in jedem Jahr einen Lehrling auszubilden. Seit drei Jahren schaffen wir das regelmäßig. Davor gab es mal ein paar Jahre eine Lücke, da sich niemand gemeldet hat“, sagt er.

Vor fünf Jahren erhielt sein Unternehmen das Zertifikat zur Probenentnahme von Trinkwasser – eine Spezialisierung, die es seinen Auszubilden mit auf den Weg geben kann. Vermieter und öffentliche Einrichtungen sind verpflichtet, ihr Trinkwasser beproben zu lassen. Gunnar Stirnat und zwei seiner Mitarbeiter dürfen die Proben entnehmen, die dann gekühlt und per Kurier zur Lebensmittel-, Wasser- und Umwelthygiene GmbH nach Eberswalde gebracht werden. Bei den Proben müssen bestimmte Auflagen beachtet werden, zum Beispiel wie viel Wasser aus der Leitung abgelaufen sein muss, bevor sie entnommen werden.

Ansonsten sei sein Unternehmen vorangig mit kleineren Aufträgen beschäftigt. Reparaturen jeglicher Art wie das Abdichten tropfender Heizkörper und Austauschen defekter Wasserhähne. Auftraggeber sind zum Beispiel die Stadt Strausberg und Wohnungsunternehmen. „Gewachsene Partnerschaften“, sagt Gunnar Stirnat. „Für die übernehmen wir auch Havariedienste.“

Von den acht Mitarbeitern in seiner Firma wurden alle im eigenen Haus ausgebildet, sagt Gunnar Stirnat. Er legt Wert auf ständige Weiterqualifizierung. Und so drücken seine Gesellen Carsten Wallasch (31) und Stefan Knaack (41) noch einmal die Schulbank – die der Meisterschule. Die Kosten für die Qualifizierung an der Bildungsstätte des Handwerks in Hennickendorf trägt der Chef. „Das ist schon interessant dort“, sagt Carsten Wallasch, „man vertieft sein Wissen in den einzelnen Arbeitsbereichen und auch seine praktischen Kenntnisse.“ Da gehe es besonders in der Heizungstechnik um moderne Regelungstechnik an den Geräten, ergänzt Stefan Knaack.

Beide arbeiten ganz normal in der Firma – zwei-, dreimal die Woche sind sie von 16.30 bis 20.30 Uhr in Hennickendorf. Hinzu kommen Wochenendlehrgänge. Beide bleiben als Meister im Betrieb von Gunnar Stirnat. Knaack ist besonders im Sanitärbereich tätig: „Da bringt mich der Meisterlehrgang auf den aktuellen Stand. Die Vorschriften werden ja immer schärfer, was zum Beispiel die Trinkwasserhygiene angeht. Man muss das natürlich beherrschen, die Grenzwerte, die Spezifika bei Metall- oder Kunststoffrohren.“ Der Chef selbst schätzt ein: „Die normalen Heizungssysteme werden immer weiter entwickelt und perfektioniert. Man muss dranbleiben, um den Kunden zeitgemäße Anlagen zu bauen und sie in deren Gebrauch einweisen zu können.“