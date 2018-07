Galerist bringt Kultur aufs Land

Bunte Collagen: Die Ergebnisse von „Kinder, Kunst und Klaumauk“ sind in der Kindergalerie ausgestellt. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Petersdorf (MOZ) Karl Witzleben – Wahl-Petersdorfer, Kunstliebhaber und Macher der Landgalerie wurde am Montag von Staatssekretär Martin Gorholt, Chef der Brandenburger Staatskanzlei, als „Ehrenamtler des Monats“ Juligeehrt. Es ist die 123. Auszeichnung, die verdiente Brandenburger seit 2007 für ihr ehrenamtliches Engagement erhielten.

Karl Witzleben lebt seit 1997 im Jacobsdorfer Ortsteil Petersdorf. Er hat dort einen alten Vierseiten-Hof mit viel Eigeninitiative restauriert und zur bekannten Landgalerie „Mark Brandenburg“ umgebaut. „Hier stand früher kein Baum oder Strauch“, sagte er und zeigte auf eine stattliche Lindenallee und einen klassischen Bauerngarten. In der Landgalerie stellen seitdem regionale und internationale Künstler ihre Werke aus. Es werden Workshops im Holzschnitzen veranstaltet. Und das turnusmäßige Fest unter dem Motto „Kinder, Kunst und Klamauk“– das letzte mit 320 Jungen und Mädchen aus dem Amt Odervorland – soll schon bei den Kleinsten Kunstverständnis wecken. Auch drei Konzerte im Jahr locken zahlreiche Gäste an. Erst am vergangenen Sonnabend begeisterte die Band „Tearpark“ das Publikum. Dafür wurde extra ein Holzpodest im idyllischen Innenhof aufgebaut.

Genau vor diesem Podest nahm Karl Witzleben am Montag seine Auszeichnung „Ehrenamtler des Monats“ Juli von Martin Gorholt, Chef der Staatskanzlei, im Beisein einiger Gäste und Mitstreiter entgegen. „Wir würdigen Witzlebens Engagement, ländliches Leben kulturell zu bereichern“, begründete Gorholt die Nominierung des Petersdorfers, der als 123. Brandenburger ausgezeichnet wurde. Der Vorschlag – vom Amt Odervorland unterstützt – kam übrigens von der Landtagsabgeordneten Elisabeth Alter, die seit Jahren die Arbeit von Karl Witzleben verfolgt und regelmäßiger Gast in der Landgalerie ist. Seit September 2007 ehrt die Staatskanzlei besonders verdienstvolle Ehrenamtler in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Freizeit.

Als Witzleben von seiner Nominierung erfuhr, lehnte er erst einmal kategorisch ab. Nach Gesprächen mit Amtsdirektorin Marlen Rost und unter der Bedingung, sein neues Hilfsprojekt in einem Waisenhaus in Tansania ins Gespräch zu bringen, willigte er schließlich ein. „48 Kinder und zwei Lehrerinnen brauchen dringend unsere Unterstützung“, warb Karl Witzleben vor der Gästeschar für sein Projekt. Die Kontakte entstanden auf seinen letzten Reisen.

Erst Mitte Dezember 2017 war der Galerist von einer dreimonatigen Tour auf dem deutschen, französischen und spanischen Jakobsweg ins heimische Petersdorf zurück gekehrt. „2500 Kilometer bin ich gelaufen, für die restlichen 2500 habe ich dann doch den Bus, Bahn oder Flugzeug genutzt“, erzählt der 74-Jährige. Im Februar ging es für zwei Wochen auf Afrika-Reise. In der nächsten Woche will Witzleben schon wieder nach Tansania fliegen und sein Hilfsprojekt voran bringen. Für Unterbringung, Essen, Miete, Kleidung und Lohn werden monatlich rund 800 Euro benötigt. Staatssekretär Martin Gorholt versprach Unterstützung und Elisabeth Alter überreichte spontan einen Hundert-Euro-Schein.

Unter Beifall nahm Witzleben die Dankesurkunde des Ministerpräsidenten und einen hochwertigen Füllfederhalter mit Gravur entgegen. „Du hast es verdient und ich bin glücklich solch einen Menschen in Petersdorf zu haben“, sagte Bürgermeister Detlef Gasche.