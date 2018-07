Freier Träger für die Kita gesucht

Thomas Berger

Reichenberg Wann genau der Reichenberger „Waldkindergarten“ von seinem jetzigen Domizil in den umgestalteten Anbau der ehemaligen Schule unter dem gemeinsamen Dach des dort entstehenden Gesundheits- und Lebenszentrums „Thomas Müntzer“ umziehen kann, steht derzeit noch nicht fest. Dennoch stehen bereits wichtige Weichenstellungen für die Kita-Zukunft an, nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem für den 1. Januar 2019 angestrebten Wechsel der Gemeinde Märkische Höhe von Neuhardenberg ins Nachbaramt Märkische Schweiz.

Günstigenfalls genau mit diesem Stichtag möchte die Gemeinde die örtliche Kita gern in die Hände eines freien Trägers übergeben. Ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren ist über die Amtsverwaltung gerade angelaufen. Dort können etwaige Bewerber auch gebündelt alle relevanten Informationen rund um die Einrichtung erhalten, die an ihrem jetzigen Standort auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück einschließlich großen Gartens Platz für 36 Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Grundschulalter bietet. Das aus der Zeit um 1900 stammende Gebäude war 2004 umfassend modernisiert worden.

Seinerzeit wurde in Neuhardenberg von den drei amtsangehörigen Gemeinden die Trägerschaft der Kitas an das Amt übertragen. Mindestens für einen „virtuellen Moment“ würde dieser Prozess mit dem Amtswechsel umgekehrt, die Kita ginge wieder an Märkische Höhe über, hatte der stellvertretende Amtsdirektor Thomas Manig kürzlich den Gemeindevertretern erklärt.

„Alle Bewerber in diesem Verfahren werden als unbekannt behandelt, auch wenn diese möglicherweise aus anderen Zusammenhängen bekannt sein sollten“, heißt es. Bis es für die neuen Räumlichkeiten die offizielle Betriebserlaubnis gebe, gelte die Fortführung am jetzigen Standort.