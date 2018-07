Neue Info-Tafeln in Rauen

Anke Beißer

Rauen/Spreenhagen (MOZ) Am Wanderparkplatz am Ende der Saarower Straße gibt es eine schmucke neue Tafel mit einer Karte und interessanten Informationen. Der Heimatverein habe für das touristische Hinweisschild gesorgt, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister Sven Sprunghofer auf Nachfrage. Es ist vom Stil her an das neben der Lore im Herzen von Rauen angelehnt. Ein weiteres empfängt Ausflügler, die aus Richtung Sportplatz in die Berge wandern.

Was aus den bisherigen, im Amt Spreenhagen aufgestellten System wird, ist derweil unklar. Fakt ist, es befindet sich zum Teil in einem wenig ansehnlichen Zustand. Das in Rauen am Jugendclub zum Beispiel, führt den im Vorjahr verstorbenen Heimatkundler Andreas Simon noch namentlich und mit Telefonnummer als Ansprechpartner für den Museumshof auf. „Das haben wir übersehen“, sagt Sprunghofer, bedankt sich für den Tipp und verspricht eine Korrektur.

Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder räumt ein, dass die einst in einem AMB-Projekt entstandenen Tafeln vernachlässigt wurden. Es solle demnächst geschaut werden, ob sie preiswert hergerichtet werden könne.