Party endet auf Anklagebank

Eberswalde Beim Festival Roadrunner’s Paradise 2016 soll er zwei Gäste geschlagen haben. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung muss sich der 53-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Einer der Geschädigten tritt als Nebenkläger auf. Doch die Beweisaufnahme gestaltet sich schwierig.

Alles auf Anfang. Oder: Außer Spesen nichts gewesen. So zumindest könnte nach der anderthalbstündigen Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Eberswalde salopp das Resümee lauten. Da sich die Prozessparteien nach umfangreichen Zeugenanhörungen nicht auf das weitere Verfahren einigen konnten, setzte es Richterin Lammek kurzerhand aus. Irgendwann im Herbst, „vielleicht im November“, so die Vorsitzende, geht es von vorne los. Die Zeugen müssen dann erneut antreten.

Zum Fall: Angeklagt ist der 53-jährige Andreas H. aus Königs Wusterhausen. Wegen zweifacher vorsätzlicher Körperverletzung. Der Mann soll am 25. Juni 2016 beim Szenetreffen Roadrunner’s Paradise in einer tätlichen Auseinandersetzung zwei weitere Gäste, Alexander P., und dessen Partnerin Anne H., beide aus Hamburg, zu Boden gestreckt haben. Der 49-jährige P. erlitt infolge der Attacke einen doppelten Kieferbruch. Aufgrund von Komplikationen sei er, so der Nebenkläger nach eigenen Angaben, sieben Monate krankgeschrieben gewesen.

Der Angeklagte selbst äußerte sich nicht. Der Anwalt verlas stattdessen eine Erklärung seines Mandanten. Darin räumt H. eine Auseinandersetzung gegen 3 Uhr morgens an jenem 25. Juni 2016 in einem Hangar auf dem Festgelände in Finowfurt ein. Allerdings nur mit der Lebensgefährtin des Alexander P. Den folgenschweren Faustschlag gegen P., den will er nicht ausgeteilt haben. Den bestreitet er. Wer Alexander P. zu Fall gebracht hat, das konnte auch in den folgenden Zeugenvernehmungen nicht geklärt werden. Trotz intensiver Nachfragen und vor allem hartnäckigen Nachhakens des Verteidigers.

Zwischen den Aussagen vor der Polizei unmittelbar nach der Schlägerei, die Kripo hatte sofort die Ermittlungen aufgenommen, sowie den heutigen Erklärungen taten sich zum Teil Widersprüche auf. Und es offenbarten sich, nicht ganz unerwartet, große Erinnerungslücken. Geschuldet entweder der Zeitspanne zwischen Vorfall und Verhandlung, immerhin gut zwei Jahre, oder dem damaligen Promille-Gehalt im Blut, wie einige unumwunden einräumten. „Klar, wir waren alkoholisiert“, hieß es mehrfach. Man habe „ausgelassen gefeiert“, so der Nebenkläger. Allein der Angeklagte will sich laut Erklärung „zurückgehalten“ haben.

Niemand hat den Täter gesehen oder erkannt, das jedenfalls gaben alle Zeugen unisono zu Protokoll. Relativ vage war lediglich bei einem Zeugen, einem 24-jährigen Schwedter, von einem Mann im schwarzen T-Shirt möglicherweise mit Harley-Davidson-Logo die Rede. „Auf einmal lag Alex bewusstlos vor mir“, erklärte eine 31-jährige Eberswalderin, die umgehend den Krankenwagen gerufen hat, im Zeugenstand.

Auch P.’s Freundin weiß nur mit Sicherheit, dass Andreas H. sie angegriffen habe. Wer ihrem Partner den Schlag versetzt hat, „das habe ich nicht gesehen“, so Anne H. Der Geschädigte selbst, der an jenem Morgen auf der Party „wohl jemanden angerempelt“ und dessen Getränk verschüttet hat, musste ebenfalls passen. Der Schlag, infolge dessen er auf den Betonfußboden krachte, er sei halb seitlich, halb von hinten gekommen. Und dann sei er auch schon k. o. gegangen. Zwei Operationen habe er über sich ergehen lassen müssen. P. legte dem Gericht die Röntgenaufnahmen vor und schilderte die Spätfolgen. Er habe einen Zahn verloren, und durch die Verschiebungen im Kiefer falle auch heute noch das Kauen schwerer. Nick H., der Sohn des Angeklagten und damals mit auf der Party, machte wiederum von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Alles wenig erhellend also. Richterin Lammek rief den Strafverteidiger ob seiner Strategie mehrfach zur Ordnung, reklamierte nach einem Scharmützel für sich die „Lufthoheit in diesem Saal“ und schloss die Sitzung. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.