Labor prüft Recycling von Deckschicht und Unterbau

Hans Still

Eberswalde/Wandlitz (MOZ) Nach dem MOZ-Bericht über mögliche Umweltvergehen im nördlichen Barnim ist es gleich am Donnerstag zu einer großen Zusammenkunft sämtlicher beteiligter Behörden gekommen. Am Tisch des Barnimer Bodenschutzamtes in Eberswalde wurde entschieden, ein unabhängiges Labor mit der Beprobung der Materialien zu beauftragen, die auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen der B 167 bei Zerpenschleuse in Richtung Klandorf ausgebracht wurden. Ein zertifiziertes Umweltlabor bekommt demnach den Auftrag, unter behördlicher Aufsicht an verschiedenen Stellen des fast vier Kilometer langen Weges Materialien aus der Deckschicht und dem Unterbau zu entnehmen und die Zusammensetzung zu überprüfen. „Es gibt eine Deklarations-anordnung“, benennt Mark Büttner, stellvertretender Leiter des Bodenschutzamtes, das wichtigste Ergebnis dieses Treffens. Die Kosten des Prüfauftrages fallen der Firma HMR Recycling GmbH aus Schorfheide zu. Das Umweltlabor werde beauftragt, Bohrungen vorzunehmen, Trag- und Deckschicht zu beurteilen und die Materialien nachträglich zu zertifizieren. „Wir wollen nicht vorgreifen. Wenn wir anhand der Protokolle wissen, was dort verbaut wurde, werden die Behörden handeln. Das kann bis zum Rückbau gehen. Das würde bedeuten, das Recycling muss wieder abtransportiert werden“, beschreibt Büttner, der zudem bekräftigt, seitens der Behörde werde immer mit gleicher Elle gemessen. „Ob ein Bürger oder eine Firma Materialien in der Landschaft verteilt, wir als Behörde halten uns immer an geltende Gesetze“, bekräftigt Büttner.

Mit Bewertungen hält sich der Mitarbeiter zunächst zurück. Auf mehrfache Nachfrage räumt er aber ein, dass geschreddertes Reifenmaterial nach seiner Meinung „natürlich nicht in Recyclingmaterial hinein gehört“. Wie eine Vor-Ort-Begehung ergeben hatte, waren teils bis zu 20 Zentimeter lange Reifenstreifen im Unterbau des Weges zu finden. Allerdings sei beim Behördentermin der Eindruck entstanden, dieses Reifenmaterial könnte von Grundstücksanliegern aufgebracht worden sein und hätte demzufolge nichts mit dem Wegebau zu tun. Dem widerspricht der Klandorfer Arno Gielsdorf, der den Fall in den Fokus gerückt hatte. „Diese geschredderten Reifenreste befanden sich nicht nur an einer Einfahrt zum Weg, sondern im gesamten Unterbau des Wegs“, bestätigte er am Montag nochmals.

Am Tisch des Bodenschutzamtes wurde auch die Frage der künftigen Zusammenarbeit von Behörden diskutiert. Anlass dafür scheint allemal zu bestehen: So sind die Gemeinden Wandlitz und Schorfheide sowie das Amt Biesenthal Eigentümer des Weges. Weder in Wandlitz noch in Biesenthal hatte es seitens des vermeintlichen Verursachers Anfragen zur Befestigung des Weges gegeben. Lediglich mit der Gemeinde Schorfheide war mündlich abgestimmt worden, dass sauberes Recyclingmaterial für die Befestigung des Weges genutzt werden dürfe. Von dieser Absprache hatte das Bodenschutzamt aber keine Kenntnis.

Mit der Vorstellung, jeder Bürger würde nach eigener Einschätzung in der Landschaft Material ausbringen, erläutert Büttner mit diplomatischem Anflug die korrekte Vorgehensweise. „Normalerweise verständigt man sich zuerst mit dem Eigentümer der Fläche und dieser genehmigt oder nicht. Dann wird der Eigentümer natürlich wissen wollen, welche Art von Recycling ausgebracht werden soll. Das heißt, er wird ein Zertifikat verlangen.“ Einen Bauantrag gab es offenkundig nicht. Außerdem wurde nun bekannt, dass am Sonntag erneut Recycling als Deckschicht aufgebracht wurde