Diebe brechen Autos auf – einer wird geschnappt

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Vier Autos sind in der Nacht zu Dienstag im Hennigsdorfer Süden aufgebrochen worden. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf gefasst.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs hatte ein Anwohner um 0.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Männer die Seitenscheibe eines Audis an der Trappenallee einschlugen. Als die Beamten eintrafen, waren die Männer bereits verschwunden. Aus dem Auto hatten sie einen Laptop und einen Rucksack mit Dokumenten gestohlen.

Während der Anzeigenaufnahme hörten die Polizisten Knallgeräusche in der Gegend. Kurz darauf stellten sie fest, dass in der Clara-Schabbel-Straße die Scheiben von drei weiteren Autos eingeschlagen worden waren. Aus den Fahrzeugen waren Bargeld und Dokumente gestohlen worden.

Mit Unterstützung der Berliner Polizei, eines Fährtenhundes und eines Hubschraubers wurde daraufhin die Nähe des Tatortes abgesucht. Ein Verdächtiger wurde kurze Zeit später in der Nähe des Havelkanals in einem Abwasserrohr entdeckt, in dem er sich versteckt hatte. Der 30-jährige Moldauer wurde festgenommen. Er soll am Dienstag vernommen werden. In seiner Nähe wurden Taschen mit Einbruchswerkzeug sowie der Laptop und einige der Dokumente aus dem Audi gefunden.

Der zweite Verdächtige konnte flüchten. Die Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos.