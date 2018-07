Keine Entschädigung wegen gesperrter Schleuse

Martin Risken

Kannenburg (MOZ) Über die Situation vor Ort informierte sich am Montag die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (für Die Linke). Was sie von Templins Bürgermeister Detlef Tabbert (Die Linke) und dem amtierenden Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde, Sebastian Dosch, zu hören bekam, machte wenig Hoffnung, dass sich am Zustand schnell etwas ändern wird. Zwar beteuerten Tabbert und Dosch, dass es Ziel sei, innerhalb von zwei Jahren eine neue Schleuse zu planen und zu bauen. Vor Mitte 2020 wird die aber nicht ihren Betrieb aufnehmen können.

Die Stadt Templin hatte sich im Februar dieses Jahres bereit erklärt, Planung und Bau der neuen Schleuse zu übernehmen, nachdem das WSA aufgrund der Baufälligkeit die aus dem Jahr 1910 stammende Schleuse gesperrt hatte. Personell aber wäre das WSA derzeit nicht in der Lage gewesen, den Ersatzneubau zu planen und zu realisieren. Es drohte eine jahrelange Sperrung der Verbindung zwischen der oberen Havel und den Templiner Gewässern. Das wollte die Stadt Templin auf jeden Fall verhindern und erhielt dafür Unterstützung von der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN), aber auch von vielen touristischen Anbietern in der Region. Die bekommen die Sperrung der Schleuse zurzeit besonders hart zu spüren. Anträge auf Entschädigung, wie sie von einigen Dienstleistern beim WSA eingereicht worden sind, seien abgewiesen worden, so Dosch. Für eine Entschädigung gebe es keine Rechtsgrundlage. Das sei eine Frage, die nur politisch geklärt werden könne, deutete Dosch an. Die Durststrecke für die Touristiker dürfte noch einige Zeit andauern. Tabbert rechnet mit einem Baubeginn frühestens im vierten Quartal 2019. Es sei mit einer rund halbjährigen Bauzeit zu rechnen. Für die Vorplanung habe die Stadt jetzt ein erfahrenes Dresdener Ingenieurbüro gewonnen.