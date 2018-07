Kita im Schlosspark fast fertig

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Umbau der früheren Comenius-Grundschule im Schlosspark zur Kita befindet sich im Zeit- und Kostenrahmen. Ab 7. Oktober sollen die Lehnitzer Kinder im „Schuhkarton“ betreut werden.

Der eigentlich dem Abriss geweihte Kasernenbau hinterm Schlossparkteich erlebt einen dritten Frühling. Das 76 Meter lange Gebäude in blassem Mintgrün hat sich äußerlich kaum verändert. Doch die Innenräume im Keller, Erdgeschoss und ersten Obergeschoss werden für insgesamt 900 000 Euro umgebaut. Das ist notwendig, weil zwischen Gruppenräumen Durchbrüche geschaffen werden, weil die Sanitärräume für Krippen- und Kita-Kinder mit unterschiedlichen Beckenhöhen umgestaltet werden und weil der Brandschutz umfangreiche Ein- und Umbauten erfordert. So wird das Gebäude in einen östlichen- und westlichen Trakt geteilt, dazwischen befinden sich Brandschutztüren, die sich im Notfall automatisch schließen. Leitungsstränge wurden mit „Shots“ geschlossen, um ein Übergreifen eines Feuers von einer auf die andere Etage zu verhindern. Der westliche Gebäudeeingang erhielt außerdem eine Rampe für stufenlose Erreichbarkeit. Die Holzspielgeräte vorm Gebäude wurden neu gemalert. Sträucher werden noch gestutzt.

Am 7. Oktober ist Tag der Kita-Eröffnung. Dann werden die Lehnitzer Kinder im umgebauten Haus betreut, während ihre Kita bis zum nächsten Sommer saniert wird. Anschließend bietet die Übergangskita den 70 Kindern der „Kleinen Strolche“ Unterschlupf. Die Kita wird ebenfalls erneuert und auf 125 Plätze erweitert. Ab Sommer 2020 sollen dann die fast 300 Kinder der Friedrich-Fröbel-Kita, die ebenfalls saniert wird, für ein Jahr in den Schlosspark umziehen. Außerdem soll der Comenius-Altbau bereits vor der für 2020 geplanten Inbetriebnahme der Kita in der Speyerer Straße bei Bedarf zusätzlichen Kindern Platz bieten.

Für die neue Kita in der Neustadt laufen die Planungen, sagte Heidrun Gassan, Amtsleiterin für Gebäudewirtschaft, bei einem Besuch auf der Baustelle im Schlosspark.