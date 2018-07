Landesbetrieb sperrt Brücke mit Betonklötzen

Steffen Göttmann

Hohenwutzen (MOZ) Der Grenzübergang nach Polen ist am Montag, um 13 Uhr, gesperrt worden ­– ein Stunde später, als geplant. Mit Betonklötzen wurde die Zufahrt zur Brücke über die Oder von Polen aus blockiert.

Einige wenige Autofahrer setzten sich über die Verkehrsregel hinweg und fuhren über den Bürgersteig an den Blockaden vorbei. Denn die Bauarbeiten auf der Brücke konnten nicht gleich beginnen, weil die Fräse irgendwo in Stau steckte. Die Oderstraße im Abschnitt zwischen B 158a und Hotel „Zur Fährbuhne“ ist als Einbahnstraße ausgewiesen, so dass sie in zwei Wochen, wenn die Brücke wieder frei ist, von Hohensaaten aus nicht mehr als Abkürzung genutzt werden kann. Einige Reisende stellten ihr Auto in Hohenwutzen ab und machten sich zu Fuß auf den Weg zum Polenmarkt. „So was Blödes“, schimpfte eine Frau aus Berlin, die den Umweg über Schwedt nicht in Kauf nehmen wollte. Manch ein Autofahrer mit Berliner Kennzeichen irrte durch Hohenwutzen, um doch noch ein Schlupfloch zu finden, denn die Umleitung nach Berlin ist über Oderberg ausgeschildert.

Der Landesbetrieb Straßenwesen passt die Straßenränder und die Grundstückszufahrten der Hohenwutzener Chaussee der neuen Deckschicht an.