96 TBC-Fälle seit Jahresbeginn

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Bis zum 12. Juli dieses Jahres wurden 96 TBC-Fälle in Brandenburg gemeldet. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es 77 Erkrankungen. Zwei Menschen starben seit Jahresbeginn an der Lungenkrankheit. Im ganzen Jahr 2017 waren drei Sterbefälle registriert worden.

Laut einer Statistik des brandenburgischen Gesundheitsministeriums wurden im Jahr 2014 insgesamt 120 TBC-Fälle gemeldet, bis 2016 stieg die Zahl der registrierten Erkrankungen auf 162 an. 2017 ging die Zahl leicht auf 155 Fälle zurück.

Laut Ulrich Widders, Referatsleiter Infektionsschutz im Gesundheitsministerium, ist der Anstieg durch verstärkte Reisetätigkeit und durch Migration aus Risikogebieten zu erklären. 2017 war ein Drittel der gemeldeten TBC-Erkankungen bei Asylsuchenden registriert worden.

Widders betonte, dass für die Bevölkerung kein erhöhtes Risiko bestehe. TBC sei nur bei geschwächtem Immunsystem im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen bedrohlich. In Brandenburg liege die Zahl von sechs Erkrankungen je 100 000 Einwohnern niedriger als in den meisten anderen Bundesländern.

Asylsuchende werden nach ihrer Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt auf Tuberkulose untersucht. Bei der sogenannten offenen Tuberkulose, die ansteckend ist, wird der Patient in Quarantäne behandelt. In schweren Fällen gibt es laut Widders eine Kooperation mit Berliner Spezialkrankenhäusern. Ansonsten könne TBC in jedem Krankenhaus behandelt werden.

Laut Matthias Kretzschmar, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin in Eisenhüttenstadt, wo die Erstuntersuchung von Asylbewerbern stattfindet, hat sich die Situation im Vergleich zu 2015 entspannt. Es gebe heute erheblich weniger Fälle, sagte der Mediziner.(thi)