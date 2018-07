Bundespolizei prüft Video über angebliche Bürgerwehren

dpa

Berlin (dpa) Mit einem Propaganda-Video zu angeblichen Bürgerwehren in der Berliner S-Bahn hat die rechtsextremistische NPD für Debatten und Empörung gesorgt. Ob allerdings tatsächlich NPD-Trupps als Bürgerwehren in der Berliner S-Bahn mitfahren, ist völlig unklar. Nun befasst sich die für die Bahn zuständige Bundespolizei mit dem Fall. Ein Sprecher sagte am Dienstag, man prüfe, ob es durch den Film Verstöße strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Art gebe.

In dem Film zeigt die Berliner NPD, wie ein Trupp von Männern, zum Teil in roten Westen mit der Aufschrift „Wir schaffen Schutzzonen“ und einem stilisierten großen „S“ auf dem Rücken, in der S-Bahn mitfährt. Man sei an den „Hotspots der Kriminalität“ unterwegs, sagt eine Off-Stimme. Und fordert auf: „Schafft Schutzzonen.“ Zu sehen ist auch der ehemalige Berliner NPD-Landesvorsitzende Sebastian Schmidtke.

Die S-Bahn teilte am Dienstag mit: „Bislang wurden keine Personen, die sich als NPD-Streife ausgeben, tatsächlich in unseren Zügen angetroffen.“ Weiter hieß es: „Aktuellen Hinweisen auf derartige "Streifen" gehen die DB Sicherheit sowie die Bundespolizei konsequent nach.“ Zuvor hatten Medien über das Video berichtet. Die Bundespolizei betonte: „Wir haben noch nichts in der Richtung festgestellt.“ Vor Ort sei bisher niemand angetroffen worden.

Die Berliner Polizei twitterte bereits am Samstag: „Zivilcourage und aufmerksame Bürger, die bei Gefahr die Polizei verständigen, unterstützen wir. Bürgerwehrartige Strukturen lehnen wir strikt ab. Unsere Reaktion darauf hängt stets davon ab, ob von den beteiligten Personen Gefahren ausgehen oder Straftaten begangen werden.“

Der kurze Film wurde von der NPD bereits am 11. Juni auf der eigenen Internetseite veröffentlicht. Zuvor hatte die Bundes-NPD am 7. Juni bei Facebook sogenannte Schutzzonen gefordert und dazu eine eigene Internetseite eingerichtet.