Drescherfest ist gerettet

Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Gute Nachrichten: Das traditionelle Drescherfest in Staffelde wird stattfinden. In den vergangenen Jahren stand die Festivität, die Ortsvorsteher Helmut Glanzer vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen hatte, immer wieder auf der Kippe.

Glanzer wollte auch Schritt für Schritt die organisatorische Verantwortung abgeben. Jetzt springt Dietmar Sturzbecher in die Bresche. Pünktlich zu einem Jubiläum: In diesem Jahr feiert der Ort sein 660-jähriges Bestehen. Am 12. August wird zwischen 11 und 18 Uhr das Drescherfest auf dem Gelände des Alten Dorfkruges, Staffelder Dorfstraße 19, veranstaltet. Die mehr als 300 Jahre alte Eventlocation wird von Sturzbecher betrieben. Das Fest soll aber bleiben, wie es ist. Das heißt: Alte Maschinen wie der gut erhaltene Dreschkasten werden am neuen Standort ausgestellt. In Schauvorführungen soll gezeigt werden, „wie man bis in die 1970er-Jahre die Spreu vom Weizen trennte sowie das Stroh als Futter und Einstreu für die Tiere vorbereitete“, heißt es in der Ankündigung. Das Programm wird mit Musik, Line-Dance, Kinderaktionen, frisch gebackenem Brot, Kuchen sowie Grillspezialitäten abgerundet.

„Das Fest befindet sich in diesem Jahr in einer Übergangsphase“, so Dietmar Sturzbecher auf Nachfrage. Um die Tradition aufrecht erhalten zu können, soll demnächst ein Verein gegründet werden. „Wir haben eine Satzung erarbeitet, die ich in den nächsten Tagen allen Verantwortlichen zeigen möchte. Wir suchen jetzt den Schulterschluss mit Landwirten und anderen Akteuren.“ Alleine sei so ein großes Event nicht zu schultern. „Wenn alles gut läuft und die Satzung angenommen wird, wird es das Drescherfest im besten Fall die nächsten hundert Jahre noch geben.“