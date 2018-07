Granseer Sehenswürdigkeiten auf Leinwand gebannt

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Vor zwei Jahren stellte Edith Lux das erste Mal im Ruppiner Tor in Gransee aus. „Da war nicht ein einziges Granseebild dabei, was auch von einigen bemerkt wurde“, so die Hobbykünstlerin. „Da habe ich versprochen, dass in meiner nächsten Ausstellung mit Sicherheit auch Gransee als Motiv dabei sein wird.“ Gesagt, getan. In ihrer jüngsten Schauwaren auch diese Bilder nun zu sehen. Der Großteil ist nun wieder eingelagert. Eines aber, das sechs markante Granseer Sehenswürdigkeiten zeigt, schenkte Lux, die 2009 als Autodidaktin die Malerei für sich entdeckte, am Dienstag der Stadt. Stadtmauer, Ruppiner Tor, Pulverturm, Warte, Marienkirche und Kloster wurden aber nicht allein mit Farbe auf die Leinwand gebracht. Strukturpaste, kleine Steine und geknülltes Seidenpapier sorgen überdies für einen dreidimensionalen Eindruck der Szenerie.

Im Granseer Heimatmuseum bekam es sogleich einen prominenten Platz – gleich gegenüber des Eingangs ist es nun zu sehen.