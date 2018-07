Rettungshubschrauber-Einsatz nach Fahrradsturz

x

Rheinsberg Eine 51-Jährige ist am Dienstag mit dem Fahrrad gestürzt und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs sagte, fuhr die Frau mit einer Gruppe Radlern gegen 11.20 Uhr aus Richtung Zühlen kommend entlang der Rheinsberger Parkstraße. Auf Höhe der Mühlenstraße bog sie nach links ab. Aufgrund der sehr unebenen Fahrbahn stürzte die Frau jedoch. Zur Art und Schwere der Verletzungen konnte Röhrs keine Angaben machen. Der Verkehr wurde während des Hubschraubereinsatzes an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es kam zu Staus.