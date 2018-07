Eric Stadie ist Weltmeister

Stefan Zwahr

Gransee (MOZ) Gransee. „Ich brauche noch eine Weile, um das zu realisieren“, sagt Eric Stadie. Der 22-jährige Berliner, der in der Halle für den Zweitligisten SV Lindow-Gransee spielt, ist seit Freitagabend Weltmeister. An der Seite von Dan John (Tübingen) triumphierte der Deutsche Vizemeister im deutsch-deutschen Finale der Studierenden-Weltmeisterschaft über die Kieler Bennet und David Poniewaz (21:17, 21:19). sprach mit dem Außenangreifer.

Mit welchen Erwartungen sind Sie in München an den Start gegangen?

Mit ganz geringen. Am Sonntag vor einer Woche habe ich das erste Mal mit meinem Partner trainiert. Der Bundestrainer hatte die Teams zusammengestellt. Wir kannten uns zwar von Turnieren, haben da aber nie miteinander gespielt. Ich kann mich auch nicht erinnern, mal gegen ihn gespielt zu haben. Und viel geredet hatten wir miteinander auch nicht. Darum hatte ich ganz wenige Erwartungen.

Warum lief es dann doch so gut?

Wir haben uns mit der Zeit gefunden. Es war eine tolle Woche, in der wir nur das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz verloren haben. Ich denke, in der Phase gab es noch viele Abstimmungsprobleme. Knackpunkt war dann sicher das zweite Spiel der K.o.-Phase gegen die Polen, die locker Erster in ihrer Gruppe waren. Da haben wir deutlich unser bestes Spiel gemacht, da lief alles. Spätestens da wussten wir: „Wenn wir annähernd so weitermachen, ist alles drin.“

Wie haben Sie das Finale erlebt?

Es war einfach nur cool. Die Ränge waren voll, die Stimmung gut. Es war von Vorteil, dass ich Bennet und David Poniewaz sehr gut kenne und gegen sie eine positive Bilanz habe. Ich wusste, wie man gegen sie spielen muss. Sie haben die ganze Woche über ihrem Niveau gespielt, waren gut drauf. Unsere Taktik ist zu 100 Prozent aufgegangen. Und in der entscheidenden Phase sind wir cool geblieben.

Es nahmen nur Studenten an der WM teil. Wie war das Niveau der Veranstaltung?

Es gab ein paar Teams, die schon auf der Welttour unterwegs waren. Die Franzosen waren zum Beispiel sehr stark. Es war aber kein Team bei, wo ich gesagt hätte, dass man 99 von 100 Duellen verliert. Es waren locker 15 Teams dabei, gegen die man gewinnen kann. Natürlich gab es auch Exoten wie aus Sri Lanka, gegen die du einfach gewinnen musst.

Sie haben schon an vielen schönen Stränden gespielt. Kommt in einer Metropole wie München überhaupt das Beach-Feeling auf?

Doch, das klappt schon. Auch im Rahmen der Deutschland-Tour gibt es Stadtturniere. Ich fand es gut, dass dieses Event auch mal bei uns zu Hause stattfand. Alles war perfekt organisiert. Die Courts am Olympiapark sind ein cooler Standort.

Wurde das Turnier auch von den Zuschauern angenommen?

An den ersten zwei Tagen war es noch verhalten. Das ist aber normal, wenn Mitten in der Woche gespielt wird. Ab Mittwoch wurde es dann ziemlich voll. Da führten auch Wandertage von Kindern in die Arena. Und am Freitag war es dann rappelvoll. Ich habe gehört, dass es beim Finale 1500 Zuschauer gewesen sein sollen.

Sportler vergleichen Erfolge nicht gern miteinander. Dennoch: Welchen Stellenwert hat die Studierenden-Weltmeisterschaft im Vergleich zum zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft vor einem Jahr?

Ich würde es gleich stellen. Auch sportlich gesehen ist die Vize-Meisterschaften bei der DM sehr gut. Ein WM-Titel hört sich geiler an, aber vom Niveau her war es schon schlechter als die Deutsche. Fakt ist: Es sind für mich die beiden größten Erfolge in meiner Laufbahn.

Wie geht es in dieser Saison weiter?

Am Wochenende waren wir in Kühlungsborn bei der deutschen Tour dabei. Viel Zeit zum Feiern blieb also nicht. Wir sind Fünfter geworden, weil leider im Viertelfinale das Aus kam. Nächste Woche geht es nach Sankt Peter-Ording.

Wie steht es um die Qualifikation für die Deutsche Beach-Meisterschaft?

Natürlich will ich Anfang September wieder am Timmendorfer Strand dabei sein. Noch ist es aber nicht sicher, da es viele gute Mannschaften gibt. Wir versuchen aber alles.