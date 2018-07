Gutschein der Citygemeinschaft heißt Oranientaler

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Citygemeinschaft Oranienburg (CGO) will zur diesjährigen Lichternacht am 26. Oktober einen Einkaufsgutschein herausbringen, der in allen beteiligten Geschäften erhältlich ist und eingelöst werden kann. Von einer größeren Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat die CGO in den vergangenen Monaten die Oranienburger auf Facebook gefragt, wie der Gutschein denn heißen soll. Aus zahlreichen Vorschlägen wurden schließlich drei Ideen zur Abstimmung gestellt. Mit 134 Stimmen (83 Prozent) landete die Bezeichnung Oranientaler auf Platz 1. Keine Chance hatten bei der Befragung die Vorschläge Oranje Gulden (25 Stimmen, 15 Prozent) und Louise-Henriette-Taler (4 Stimmen, 2 Prozent). Inzwischen hat die CGO einen Entwurf für den Oranientaler vorgestellt. Die kupferfarbene 10-Taler-Münze (entspricht einem Wert von 10 Euro) wurde vom Glienicker Künstler Uwe Tabatt gestaltet. Auf der Vorderseite sind das Schloss, weitere Gebäude, die Havel und das Kurfürstenpaar zu sehen, auf der Rückseite das CGO-Logo.