Cottbus will Migrationsbeirat gründen

dpa

Cottbus (dpa) Die Stadt Cottbus will mithilfe eines Migrationsbeirates die Situation von Menschen mit ausländischen Wurzeln verbessern. Der Beirat soll voraussichtlich im Oktober seine Arbeit aufnehmen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Derzeit sucht die Behörde nach ehrenamtlichen Mitgliedern. Bewerben können sich Cottbuser, die ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in der Stadt haben und volljährig sind. Der Beirat soll sich aus elf Mitgliedern zusammensetzen, von denen sieben eine ausländische und vier die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und sich in der Stadt für Integration engagieren.

Das neue Gremium soll vorhandene Einrichtungen und Angebote in der Stadt an die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund anpassen sowie die Stadt beraten. Auch könne der Beirat an öffentlichen Diskussionen teilnehmen sowie eigene Veranstaltungen und Projekte organisieren.

Interessierte können sich mit einem Formular noch bis zum 24. August auf einen Posten bei der Stadtverordnetenversammlung Cottbus bewerben. Im Oktober sollen die Mitglieder ernannt werden.