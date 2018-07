Ein Wandbild für die Lebenshilfe

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Künstler Olaf Haugk (r.) hat mit Bewohnern und Klienten der Lebenshilfe Oberhavel-Süd ein buntes Wandbild in der Lehnitzstraße geschaffen. Seit November hatte Haugk die neun Beteiligten in einem Kurs vorbereitet: mit Übungen, Farbexperimenten, Entwürfen und „jeder Menge Spaß“. Entstanden ist auf einer weißen Wand der Nachbarn ein bunter Farbteppich, auf dem die Gebäude der Lebenshilfe zu sehen sind und der Energie und Lebensfreude ausdrücken soll, so Haugk. Am Montagabend wurde das Wandbild dann auch bunt gefeiert.