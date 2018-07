Studie belegt hohe Effektivität von Emojis

Über Leanplum

Leanplum ist eine Mobile-Marketing-Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, enge Beziehungen zwischen Kunden und Unternehmen herzustellen. Weltweit bekannte Marken wie Tinder, Grab, Tesco und Zynga nutzen Leanplum für ihre Multi-Channel-Kampagnen, vom Messaging bis zum In-App-Erlebnis. Leanplum wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen hat von Norwest Venture Partners, Canaan Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers und Shasta Ventures mehr als 98 Millionen Dollar erhalten und wird von der Zeitschrift Entrepreneur als Fortune's Best Companies to Work For, SF Business Times' Best Places to Work und Best Entrepreneurial Companies in America ausgezeichnet.