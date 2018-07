Bundespräsident Steinmeier würdigt Rautenberg

dpa

Berlin (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen Erardo C. Rautenberg als einen „über alle Parteigrenzen hinweg hoch geachteten Juristen“ geehrt, der sein Leben in den Dienst des Staates und seiner Menschen gestellt habe.

„Das Amt des Generalstaatsanwaltes übte er mit großer Leidenschaft aus, wie er überhaupt ein Mann voller Leidenschaften und Hingabe war“, schrieb Steinmeier am Dienstag in Berlin.

Rautenberg sei kluger Jurist und mutiger Demokrat zugleich gewesen. Steinmeier würdigte auch dessen Einsatz für Bürgerrechte, Zivilcourage und demokratische Kultur. Er habe für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben gekämpft. Dabei habe er sogar persönliche Anfeindungen und Drohungen in Kauf genommen. Sein Tod sei ein unersetzlicher Verlust. „Wir werden Erardo Rautenberg niemals vergessen.“ Der 65-Jährige war in der Nacht zum Dienstag nach schwerer Krankheit gestorben. Rautenberg war von 1996 bis März 2018 Generalstaatsanwalt in Brandenburg und galt als engagierter Kämpfer gegen Rechtsextremismus.