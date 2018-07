Neue Ideen für Rheinsbergs Obermühle

Holger Rudolph

Rheinsberg (MOZ) Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich für die seit Jahren leerstehende Rheinsberger Obermühle ab. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) berichtete am Dienstag von angenehm verlaufenen Gesprächen mit dem in Berlin lebenden Eigentümer des als Einzeldenkmal geschützten Gebäudes. Vor Kurzem hat die Mühle ein Behelfsdach erhalten. Außerdem wurde das historische Gemäuer gestützt. Der Eigentümer handelte dabei laut Schwochow auf Anweisung des Landkreises. Ohne den nun vollzogenen Schutz wären Teile des Bauwerks vom Einsturz bedroht gewesen. Schwochow will demnächst an einer Runde in Berlin teilnehmen, bei welcher mit dem Eigentümer über dessen Pläne zur künftigen Nutzung des Gebäudes gesprochen wird. Der Bürgermeister geht davon aus, „dass wir die Sache endlich zu einem guten Abschluss bringen können“. Er findet es schade, dass die Mühle als Eingangstor zur Altstadt so lange ein Schattendasein führen musste. Unter anderem plane der Berliner Eigentümer und Investor, in dem Gebäude Ferienwohnungen und Gastronomie unterzubringen. Auch solle die historische Mühlentechnik der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.