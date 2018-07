Karsten Peter Schröder neuer Fraktionschef

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Nachdem Carsten Schneider wegen Unzufriedenheit mit der Großen Koalition Ende Juni aus der SPD ausgetreten ist, wird Karsten Peter Schröder aus Bärenklau neuer Fraktionschef in der Gemeindevertretersitzung in Oberkrämer. Das beschloss der SPD-Ortsverein Schwante/Oberkrämer am Montag, wie der Vorsitzende Lothar Hemmen mitteilt. Schneider bleibt der SPD-Fraktion als parteiloses Mitglied erhalten. „Seine Sitze im Hauptausschuss und im Sozialausschuss behält er“, so Hemmen. Den Vorsitz im Sozialausschuss wird künftig die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Spang innehaben. Schneider war seit 2002 SPD-Mitglied. Sein Austritt sei „das Ergebnis eines wohlüberlegten und am Ende konsequenten Entscheidungsprozesses“, so der 52-Jährige. Mit der Kommunalpolitik sei er zufrieden gewesen. „Auf lokaler Ebene gab es keine Probleme.“ Als Gegner der Großen Koalition brachte er kein Verständnis für das Agieren der SPD auf Bundesebene auf.