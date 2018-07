Begeistert von großartigen Gastgebern

Doris Steinkraus

Seelow/Nangis (MOZ) Am Montag sind die neun Vertreter der Stadt von ihrem Besuch in Seelows französischer Partnerstadt Nangis wohlbehalten zurück gekommen. „Für mich war es das erste Mal, und ich muss sagen, es war toll“, resümierte Armenio Fortunato. „Wir haben so herzliche Gastgeber erlebt. Ich kann nur den Hut ziehen vor ihnen. Sie haben von der ersten Stunde an für uns ein sehr großes Programm vorbereitet“, berichtet der Seelower Stadtverordnete.

Auch Benny Zahn, der als Vertreter des Kreissportbundes zur Delegation unter Leitung von Seelows Bürgermeister Jörg Schröder gehörte, war begeistert. „Es gab nicht nur einen Höhepunkt für uns, sondern viele“, sagt er. Er sei richtig geschafft gewesen von den vielen Eindrücken. Die Seelower weilten zu einer sehr feier-intensiven Zeit in der Partnerstadt. In Frankreich wurde am 15. Juli der Nationalfeiertag begangen. In Nangis gab es dazu schon Tage zuvor ein großes Musikfestival. Überall spielten Bands, die Stadt sei bunt geschmückt gewesen, berichtet der junge Seelower. „Und natürlich haben wir gemeinsam das Fußball-WM-Finale gesehen.“

Mehrere hundert Leute hatten sich im Gemeindezentrum eingefunden, um über eine Großleinwand das Spiel zu verfolgen. Die Euphorie habe man sehr gut nachempfinden können, so Benny Zahn. „Das erinnerte uns an vor vier Jahren, wo hierzulande auch alle begeistert unser Team feierten.“ Die Menschen sei geschmückt und bemalt dabei gewesen. Es habe eine tolle Stimmung geherrscht. Gemeinsam habe man jedes Tor der Franzosen bejubelt und sich mit ihnen über den großartigen Erfolg gefreut.

Jörg Schröder bestätigt die enorme Gastfreundschaft. „Wir haben gespürt, dass man in Nangis Städtepartnerschaft leben will“, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um Treffen von Offiziellen, sondern um den Austausch vieler Gruppen sowie Jugendlicher.

Anfang August kommen Ferienkinder aus Nangis ins deutsch-französische Camp der Seelower Kindervereinigung in den Lebuser Oderbergen. Während die offiziellen Seelower Vertreter am Montag zurück gekommen sind, verleben die Seelower Ferienkinder noch bis Donnerstag ereignisreiche Tage.