Drei Brüder vor Gericht

Ingmar Höfgen

Neuruppin Gegen drei in Tschetschenien geborene Brüder wird seit Dienstag vor dem Amtsgericht Neuruppin verhandelt. Das Urteil über die 13 angeklagten Taten wird voraussichtlich am kommenden Montag gesprochen.

Die Palette der Taten, die die Staatsanwaltschaft angeklagt hat, reicht dabei von Fahren ohne Führerschein über Diebstahl bis zur gefährlichen Körperverletzung. Zwölfmal soll sich dabei Magomet M. strafbar gemacht haben, zwei- bis dreimal seine jüngeren Brüder. Alle drei, heute im Alter von 19 bis 21, lächelten während der Verhandlung viel, wollten sich aber vor der Jugendschöffenkammer des Amtsgerichts nicht äußern.

So wurden am Dienstag in fünfeinhalb Stunden insgesamt 16 Zeugen gehört, um zu sehen, ob den recht ähnlich sehenden Jugendlichen konkrete Taten zugeordnet werden können. Für die Angeklagten übersetzten drei Dolmetscher die Verhandlung, ein weiterer Übersetzer für Farsi war für zwei Zeugen vor Ort.

Im Mittelpunkt standen dabei zwei Schlägereien in Kyritz und in Neustadt. Während einmal das Motiv vollkommen unklar blieb, ging es beim anderen Mal um ein Mädchen, das offenbar den Freund gewechselt hatte. Die Zeugen, ob Opfer oder Unbeteiligte, kämpften eineinhalb bis zwei Jahre nach der Tat mit Erinnerungslücken.

Im Fall einer Schlägerei auf dem Wittstocker Marktplatz im Oktober 2017, als ein Betrunkener bei einer tschetschenischen Hochzeit mitfeiern wollte und von drei oder vier Männern verprügelt wurde, konnte eine Zeugin den Angeklagten M. immerhin identifizieren. Er sei damals anschließend zu Polizeibeamten gegangen und habe „Ich war’s.“ gesagt, erinnerte sich die Zeugin. Auch zu einem Diebstahl im Ruppiner Einkaufszentrum und einem Verstoß gegen das Hausverbot wurden Zeugen gehört.

Gegen die Angeklagten gab und gibt es mehrere weitere Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft, wurde am Rande des Prozesses bekannt. Nicht alle Vorwürfe ließen sich aber vor Gericht beweisen, hieß es weiter.