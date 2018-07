Polizei lehnt neuen Standort ab

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Sparkasse bleibt in Fürstenberg – die Volksbank hat aber den Filialbetrieb eingestellt und sich zurückgezogen. Das brachte vor einiger Zeit den Stadtverordneten Raimund Aymanns (pro Fürstenberg) auf die Idee, eine Umnutzung für das zentral gelegene Gebäude zwischen Marktplatz, „Einkaufsmeile“ und Parkplatz am schwarz-gelben Netto vorzuschlagen. Eine durchaus nachvollziehbare Idee für viele Einheimische: Die Stadt könnte doch die Polizeiinspektion Oberhavel dafür gewinnen, den Posten der Ordnungshüter im ersten Stockwerk des Gebäudes Markt 5 aufzugeben, und im zentralen „Volksbank-Haus“ unterzubringen. Fußläufig besser erreichbar, vor allem für Behinderte, sei die Polizei auch näher am Geschehen dran.

Der Vorschlag kommt nicht von ungefähr: Vor vielen Jahren befand sich der Fürstenberger Polizeistandort schon einmal in dem vergitterten Volksbank-Gebäude mitten im Geschehen. Dazu kommt, dass das Gebäude nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel der Kommune gehört und vom Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) verwaltet wird. Aber es gebe noch immer ein Mietverhältnis zwischen der Berliner Volksbank und dem Kowobe.

Das Wichtigste aber: Die Räumlichkeiten im Haus an der Brandenburger Straße seien viel größer, was für die Polizei laut Hauptamtsleiterin unwirtschaftlich wäre. „Die Polizei hat inzwischen deshalb auch signalisiert, mit der jetzigen Lösung recht zufrieden zu sein“, betonte Hoheisel. Das bestätigt Polizeisprecherin Dörte Röhrs, wonach kein Umzug angedacht sei und nicht als nötig erachtet wird.