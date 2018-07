Nie laut, doch immer hörbar

Stationen eines Lebens: Im Jahr 1996 trat der gebürtige Argentinier das Amt des Generalstaatsanwaltes in Brandenburg an. Mit 43 Jahren war er bundesweit der jüngste Chefankläger (links oben). Beim MOZ-Brandenburg-Abend waren Erardo Rautenberg und seine Frau Katrin gern gesehene Gäste (rechts oben). Einer seiner letzten großen Entscheidungen drehte sich um den sogenannten Maskenmann-Prozess. Hier bei einer Diskussion in der Europa-Universität (l. u.). Im September 2017 traf unsere Zeitung Rautenberg zuletzt zu einem Interview (r. u.). © Foto: Benk

Ist mit 43 jahren jüngster Generalstaatsanwalt Deutschlands, aufgen. am 30.9.1996 in Brandenburg. Seit März 1996 sitzt Brandenburgs jüngster Ankläger in der gleichnamigen Havelstadt im Chefsessel. © Foto: dpa

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Justiz verliert mit Erardo Rautenberg eine ihrer bekanntesten Persönlichkeiten. Mehr als 20 Jahre lang war er der Chef aller Staatsanwälte und meldete sich immer wieder zu wichtigen gesellschaftlichen Themen zu Wort.

Mittellanges Haar, Schnauzer und vor allem die nicht wegzudenkende Fliege – niemand in der brandenburgischen Justiz hatte einen so klaren Wiedererkennungswert wie Erardo Cristoforo Rautenberg. Bei Veranstaltungen suchte er nie das Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit. Der große stämmige Mann stand meist am Rande, neben ihm seine Gattin Katrin, und überschaute das Geschehen. Mit leiser Stimme redend gab er oft launige Kommentare von sich.

Ob die gute Laune, für die er bekannt war, mit seinem Geburtsland Argentinien zusammenhing, bleibt ungeklärt. Dorthin waren seine Eltern aus Deutschland ausgewandert, kehrten jedoch Mitte der 50er-Jahre zurück. Sohn Erardo studierte Jura und durchlief die Karrierestationen Lübeck, Schleswig und den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Von dort wurde er 1992 nach Potsdam abgeordnet, wo er die Schwerpunktstaatsanwaltschaft DDR-Kriminalität leitete.

Ende 1993 wurde er Leitender Oberstaatsanwaltschaft an der neu gegründeten Ermittlungsbehörde in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Anfang 1996 bereits Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg – damals der jüngste unter den Kollegen der Bundesländer. Als Rautenberg Anfang 2018 wegen einer Krebserkrankung einige Monate vor der eigentlichen Pensionierung aus dem Amt schied, war er schon mehrere Jahre lang der dienstälteste Generalstaatsanwalt und hatte sich bundesweit einen Namen gemacht.

In den Nachrufen wurde am Dienstag vor allem sein Engagement im Kampf gegen Rechtsextremismus gewürdigt. Rautenberg war einer der ersten, die Mitte der 90er die Gefahren erkannte, und forderte deshalb ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen die steigende Zahl an Übergriffen. Dass er dabei das gesamte Spektrum vom konservativ-bürgerlichen Lager bis zu Linksautonomen versammelt wissen wollte, stieß in Juristenkreisen nicht durchgehend auf Gegenliebe. Mit der Gründung des Aktionsbündnisses Tolerantes Brandenburg vor 20 Jahren wurde Rautenbergs Idee in die Tat umgesetzt.

Als streitbarer Jurist erwies er sich 2002 im Zusammenhang mit dem Skandal um einen Informanten des Verfassungsschutzes, der mit Wissen der Behörde rechtsextreme CDs vertrieb. In den Liedtexten war unter anderem zum Mord an öffentlichen Persönlichkeiten wie Rautenberg aufgerufen worden. Während der damalige Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) das Vorgehen des Geheimdienstes verteidigte, plädierte Rautenberg für enge Grenzen im Umgang mit V-Leuten. Zu Beginn dieses Jahres äußerte Rautenberg im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages den Verdacht, dass der Verfassungsschutz kurz nach der Jahrtausendwende die Ermittlungen auch der Bundesanwaltschaft gegen rechtsextreme Gruppen sabotiert habe.

Auch mit der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) legte sich der Brandenburger wegen derer Personalpolitik an. Unmut äußerte er auch gegen das Verfahren des Berliner Senats, den Posten des Generalstaatsanwaltes quasi fachfremd, sprich: nicht mit einer Staatsanwältin, sondern einer Polizistin zu besetzen.

„Erardo Rautenberg war nicht einer von den wurschtelnden Pragmatikern“, schätzt Carlo Weber ein. Der ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt von Frankfurt (Oder) würdigt, dass sein Chef immer auch einen wissenschaftlichen Anspruch hatte. Das zeigte sich beispielsweise in dem Buch „Geschichte der Staatsanwaltschaft in Deutschland bis zur Gegenwart“, welches er im Jahr 2010 veröffentlichte und das inzwischen als Standardwerk gilt. Folgerichtig, dass Rautenberg 2013 Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) wurde.

Noch eine Besonderheit: Als Behördenleiter setzte sich Rautenberg, der selbst in Brandenburg an der Havel wohnte, dafür ein, dass die Ermittler eine Verbindung zu Brandenburg haben und hier wohnen – was bei Bewerbern aus Berlin nicht immer gut ankam und bei Richtern schwer vorstellbar ist.

Im vergangenen Jahr versuchte der Sozialdemokrat dann den Wechsel in die Politik. Als seine Partei kurzfristig einen Kandidaten für Westbrandenburg suchte, sprang Rautenberg ein. Allerdings hinderte ihn die damals ausbrechende Krebserkrankung, aktiven Wahlkampf zu betreiben.