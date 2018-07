Los, raus in die Welt – trotz allem

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schon mal „Staycation“ gemacht? Das bedeutet: Urlaub daheim und liegt voll im Trend. Seit sogar Stars wie Diane Kruger und Heidi Klum in den heimischen vier Wänden Ferien machen, erntet man mit Urlaub auf Balkonien nicht mehr zwingend Mitleid.

Berlin sei ohnehin „das schönste Land der Welt“, überschrieb gerade der „Tagesspiegel“ seinen Ratgeber für Zu-Hause-Bleiber. Tatsächlich gibt es viele gute Gründe für Ferien in der eigenen Wohnung, vom Portemonnaie bis zur CO2-Bilanz. Außerdem ist es auch am Helenesee schön, keine Frage.

Kommt dazu, dass man mancherorts auch gar nicht so glücklich ist über unseren Besuch: In Touristen-Hochburgen wie Venedig und auf Mallorca wächst der Unmut gegen Airbnb und Over-Tourism, also die Ballung sehr vieler Touristen auf sehr wenig Raum. Es gibt Demos am Strand, in Barcelona wurden schon die Reifen eines Reisebusses zerstochen.

Und trotzdem: „Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens“, sagte Friedrich Hebbel, und da ist auch im 21. Jahrhundert noch was dran. Die große Fahrt in ein fernes Land, sie kippt uns aus dem Alltag, öffnet Herz und Bewusstsein. Es ist eben doch was anderes, ob ich die Zugspitze im Fernseher sehe oder hinauf wandere.

Reisen bildet, es eröffnet andere Perspektiven. Und es zeigt, wie groß und weit die Welt ist. Dass es viele Arten gibt, zu kochen, zu sprechen, zu feiern. Und dass unser wohlorganisiertes, sauberes und verhältnismäßig reiches Dasein eben nicht der Nabel der Welt ist.

Und es zeigt andererseits, wie ähnlich wir uns sind. Auch in Lyon oder Sevilla haben die Menschen einen Alltag, gehen einkaufen, haben ein kaputtes Auto. Angesichts zunehmender nationalistischer und isolationistischer Tendenzen kann jeder Besuch bei den europäischen Nachbarn auch ein winziges Statement sein: Dass es einen interessiert, wie es sich in Danzig, Sienna und Liverpool aktuell so lebt. Klar, dafür muss man vielleicht eine der Top-10-Sehenswürdigkeiten auslassen, sich mal in einen öffentlichen Bus setzen, Lust haben, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen.

Wer sich für Land und Leute überhaupt nicht interessiert und eigentlich genau wie immer leben möchte, nur halt mit Meer vor dem Fenster und Vollpension, der könnte eigentlich wirklich zu Hause bleiben. Aber selbst der kriegt vielleicht – aus Versehen – eine Portion Welt mit. Oder macht die heilsame Erkenntnis, nichts zu verstehen, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und merkt, dass die Welt nicht untergeht, wenn die Lieblingszahnpasta unterwegs leer ist.

Klar, das eigene Koordinationssystem zurechtrücken, das geht theoretisch auch im Gespräch beim Bäcker um die Ecke. Man kann auch zu Hause aufbrechen. Aber die meisten von uns sind halt Gewohnheitstiere und brauchen oft einen kräftigen Schubs, um sich gedanklich zu bewegen. Der Duft eines echten italienischen Cappuccino soll helfen.