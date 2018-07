Zehdenicker Friseursalon in neuen Räumen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Alle Befürchtungen, der Modeladen „Lüninghake“ von Ursula Wächter in der Berliner Straße 8 könnte nach der Schließung lange leerstehen, haben sich nicht bewahrheitet.

Am Dienstag feierte dort Friseurmeisterin Nadine Jucha mit ihrem Team, der Familie sowie vielen treuen Kunden und Geschäftsleuten die Neueröffnung ihres gut eingeführten Friseursalons „Family Hairstudio“. Dieser residierte bislang im AWO-Seniorenzentrum „Havelpark“. Vor achteinhalb Jahren hatte sie den Salon von ihrer Ex-Chefin übernommen. Seitdem floriert das Geschäft mit der Haarpflege so sehr, dass schnell der Wunsch nach einem größeren Salon aufkam. Doch am alten Standort war eine Vergrößerung nicht möglich. Als eine Kundin sie auf das leerstehende frühere Modegeschäft aufmerksam machte, zögerte Nadine Jucha nicht lange und suchte das Gespräch mit Vermieterin Ursula Wächter, die schnell von der Idee eines Friseursalons überzeugt werden kann, auch wenn dort mehr als 80 Jahre ein Modegeschäft existierte. Umbau und Modernisierung des Ladenlokals übernahm der Vater der Friseurmeisterin, Jupp Jucha. Fast alles musste erneuert werden. Da halfen nicht nur Familienmitglieder und Freude mit, auch Firmen aus der Region waren beteiligt. Die Firmen Frank und Domagalla aus Zehdenick, Stadige aus Bergsdorf, Bergmann-Bau, Bernd Guth und Gürtler aus dem Amtsbereich Gransee ließen die Wünsche der Bauherrin wahr werden. Die Zahl der Bedienplätze stieg von vier auf jetzt elf. Mit Yvonne Brunsing wird Nadine Jucha ab August eine neue Friseurin einstellen. Bereits seit acht Jahren dabei ist Ines Schröder, seit anderthalb Jahren arbeitet dort Angelika Günther und Mona Bauder seit April 2018. Am liebsten würde die Inhaberin noch ein oder zwei Fachkräfte mehr beschäftigen. Doch Personal zu finden sei schwierig. Auch deshalb setzt die Friseurmeisterin auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Zehdenicks stellvertretenden Bürgermeister Dirk Wendland, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte, versprach sie, sich und ihr Handwerk auf der nächsten Lehrstellenbörse in Zehdenick zu präsentieren. Und noch eine Neuerung führte Nadine Jucha ein. Sie beteiligt sich mit ihrem Salon an dem Rabattsystem „Gohobi“, das im Herbst 2017 offiziell vorgestellt wurde. Kunden erhalten einen Rabatt zwischen drei und sechs Prozent. Geöffnet ist der Salon außer Montag von 8 bis 18 Uhr, Sonnabend von 7 bis 11 Uhr sowie nach Vereinbarung unter 03307 4079583.