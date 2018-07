Mitstreiter für den Geschichtskreis gesucht

Roland Becker

Velten (MOZ) Wer täglich durch seine ihm vertraute Stadt läuft, nimmt die Veränderungen manchmal gar nicht wahr: hier ein frisch saniertes Haus, dort ein mit allen Künsten der Restaurierung gerettetes Gebäude, da eine verschwundene Ruine. Eva Pawelski, die 1963 – damals war sie 18 – von Neuruppin nach Velten zog, hat vor einigen Jahren begonnen, die baulichen Veränderungen in der Ofenstadt fotografisch festzuhalten. Mittlerweile hat sich eine beträchtliche Anzahl von Vorher-Nachher-Fotos, wie sie ihre Dokumentation nennt, angesammelt. Was aber soll damit geschehen?

„Es ist eine verrückte Idee“, sagt die 73-Jährige, als müsse sie sich fast ein wenig für ihr Vorhaben entschuldigen. Vielleicht aber sagt sie das auch, weil sie noch gar nicht so genau weiß, wohin das alles führen kann. Doch der erste Schritt ist gemacht. Heute will sie sich um 15 Uhr mit anderen Interessierten erstmals treffen, um einen Geschichtskreis zu gründen. Ihren Fotoschatz wird sie mit dabei haben. „Ich weiß, dass viele Leute Bilder von Velten machen“, hofft sie darauf, mit weiteren Mitstreitern das Fotoarchiv zu vergrößern. Was ihr aber vor allem am Herzen liegt: Sie möchte die Historie der Häuser erforschen. Dabei geht es Eva Pawelski nicht nur um die Geschichte des Gebäudes selbst, sondern auch um das Leben, das sich darin abspielte. Wer wohnte in den Häusern, wie wurden der Alltag bewältigt und Feste gefeiert? Wo wurde gearbeitet, und wem gehörte die Firma, wann verschwand sie von der Bildfläche? Ob die einstige Ofenfabrik an der Nauener Straße oder das frühere LPG-Gelände an der Breiten Straße: Mit dem Verschwinden, dem völligen Umbau, dem Verwahrlosen oder dem Abriss von Gebäuden, die die Stadt und das Leben in ihr über Jahrzehnte geprägt haben, verschwinden auch die Geschichten, die sich in diesen Wänden zugetragen haben. Und manchmal liegen diese Geschichten gar nicht mal versteckt, man muss den Schatz nur heben. Die Veltenerin zieht ein Foto aus dem Stapel und sagt: „In dem Haus in der Breiten Straße war früher ein Konsum drin.“ Schon die, die jetzt aufwachsen, werden sich fragen: Was war ein Konsum? Und was gab es dort?

Fast scheint es, als sei dieser Berg an Geschichtsaufarbeitung gar nicht zu schaffen. Andererseits: Erstmal beginnen! Jede ausgegrabene Story, jedes entdeckte historische Foto hilft bei der Spurensuche. Und trägt dazu bei, Veltens kleine Geschichten zu sammeln, mit denen sich im günstigsten Fall ein großer Bogen spannen lässt. „Vielleicht wird daraus mal eine Ausstellung oder ein Buch. Wer weiß“, schaut die Initiatorin voraus.

Wer Spaß an solchem Geschichtskreis hat, kann heute um 15 Uhrins Kommunikationszentrum, Viktoriastraße 10, kommen. Interessenten können sich auch unter 03304 56 22 03 bei Eva Pawelski melden.