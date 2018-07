Alte Stahl-Riesen erhalte neue Bäuche

Verstärkung: Denis Richter bohrt Löcher in einen Strommast am Möllensee, um einen neuen Träger festzuschrauben. © Foto: MOZ/Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde/Grünheide (MOZ) Neue Fundamente hat der 25 Meter große Stahlriese bereits bekommen. Einen neuen Mittelteil bauten ihm Monteure ebenfalls ein – in einer spektakulären Aktion hievte ein Kran das Oberteil des Freileitungsmastes samt Leitungen in die Höhe, während ein zweiter die neue Stahlkonstruktion einfügte. Und am Dienstag bohrten Denis Richter und seine Kollegen von der Firma Bilfinger FRB die letzten Löcher in die Stahlstützen, um die neuen Eckstiehlverstärkungen anzuschrauben. Diese zwölf Meter langen Stahlträger geben den vier Beinen des Freileitungsmastes in der Nähe der L23 zwischen Grünheide und Kagel mehr Stabilität.

Auftraggeber der Arbeiten ist die E.dis Netz GmbH. Sie lässt derzeit elf Masten einer 110 Kilo-Volt-Freileitung prüfen und technisch überholen, teilt Danilo Fox, Sprecher des in Fürstenwalde beheimateten Energie-Unternehmens mit. „Der Abschnitt beginnt nördlich von Grünheide und führt bis in die Nähe von Wulkow“, erklärt Fox. „Die Masten werden technisch verstärkt, ein vollständiger Austausch ist in diesem Abschnitt bisher nicht vorgesehen.“ Bei dem neuen Material handele es sich um verzinkten Baustahl, der dem aktuellen Stand der Technik entspreche. Zudem würden zahlreiche Querverbindungen in der Konstruktion der Masten ausgetauscht. Voraussichtlich bis Mitte August werde an dem genannten Teilstück gearbeitet, sagt Fox. Die Arbeiten umfassen einen Investitionsumfang von rund 650 000 Euro. Die Maßnahme diene vor allem der weiteren Erhöhung der Versorgungssicherheit.

Denis Richter und seine Kollegen sind seit etwa zwei Monaten mit der Ertüchtigung der Masten beschäftigt. Die Arbeit ist aufwändig. Um die Fundamente zu verstärken, müssten die alten Fundamente beispielsweise bis in eine Tiefe von 2,50 Metern aufgebuddelt werden, sagt Thomas Möller. Damit der Mast während dieses Eingriffes weiter sicher steht, wird er vorher mit Erd-Ankern und Stahlseilen fixiert.

Damit auch den Monteuren nichts passiert, legen sie sich Auffanggurte an, bevor sie die Stahlkonstruktion erklimmen. „Für die Arbeiten am Mast muss der Strom nicht zwangsläufig abgeschaltet werden. Ob es zu Abschaltungen kommt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und muss jeweils vor Ort bestimmt werden“, teilt E.dis-Sprecher Hannes Hobitz mit.

„Es stehen ja nur die Leitungen unter Strom“, bestätigt Thomas Möller. Man dürfe ihnen nur nicht zu nahe kommen. „Drei Meter Sicherheitsabstand sind hier Pflicht“, sagt der Monteur. Unterdessen erklimmt Hans-Christoph Bethge den Stahlmast, um die Arbeitsmittel und Sicherungseinrichtungen, die noch in luftiger Höhe sitzen, wieder nach unten zu holen.