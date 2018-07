Keiner braucht die Sammlungsbewegung

Berlin (MOZ) Wenn auch nur ein Bild von der Fußball-WM bleibt, dann das des jubelnden Emmanuel Macron – was für ein Präsident! Und wie erschöpft wirken im Vergleich dazu Merkel, Seehofer und die anderen GroKo-Spitzen. Während deutsche Politiker aller Parteien um Antworten auf drängende Fragen ringen, stellt sich immer lauter die Frage, ob die Parteien selbst Teil dieser Antwort sind.

Als alternatives Modell werden dann Sammlungsbewegungen à la Macrons „En Marche“ ins Gespräch gebracht. Sahra Wagenknecht ist dabei, diese Idee nach Deutschland zu importieren, und auch rechts der Mitte ist so eine Bewegung denkbar. In Frankreich waren ja gleich zwei Sammlungsbewegungen erfolgreich: Emmanuel Macron wurde von seiner Bewegung ins Präsidentenamt getragen; Jean-Luc Mélenchon fast in die Stichwahl. Allerdings belegen beide auch, warum sich das Konzept nur schwer auf Deutschland übertragen lässt.

Nehmen wir etwa Mélenchon, der für Wagenknecht nicht nur wegen seiner Linksaußen-Positionen und wegen seines Erfolges zum Vorbild taugt. Schließlich zeigt er, dass man politisch bedeutsam sein kann, ohne sich mit lästigen Parteigenossen herumzuschlagen. Seine Bewegung ist keine Partei, es gibt deshalb keine interne Demokratie. Kommt es hart auf hart, setzt der Chef selbst Themen und Richtungen. Warum sollte das für Mitglieder anderer Parteien anziehend sein? So etwas kann nur funktionieren, wenn die Bewegung von einem Charismatiker angeführt wird. Mélenchon ist so einer, Macron sowieso – Wagenknecht aber nicht. Eigentlich gibt es in Deutschland keinen Politiker mit genügend Ausstrahlung. Charisma spielt in der deutschen Politik offenbar eine geringere Rolle als anderswo. Olaf Scholz und Angela Merkel sind die beliebtesten Politiker – das spricht Bände.

Einer erfolgreichen Sammlungsbewegung fehlen in Deutschland also die Voraussetzungen. Dazu kommt, dass sie auch keiner braucht. Denn es gibt ja bereits etwas Ähnliches: Volksparteien binden noch immer Hunderttausende an sich, sie bündeln die Interessen verschiedener Teile der Gesellschaft und vermitteln zwischen diesen Gruppen. Sicher, sie sind erschöpft, aber anders als in Frankreich noch nicht tot. Wer echte Sammlungsbewegungen will, der sollte dafür sorgen, dass das so bleibt.