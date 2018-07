Letztes Kapitel bei Knochenfunden

© Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz Mit einer groß angelegten Suche hat die Polizei erneut auf den Fund von menschlichen Knochen in einem Waldstück zwischen Wandlitz und Klosterfelde reagiert. Diesmal wurde der richtige Fundort abgesucht, sogar Bäume wurden gefällt, um Beweisen zu sichern.

Wer ein Faible für Krimis besitzt, wird in den fast mysteriösen Vorgängen rund um die Wandlitzer Knochenfunde den Plot für einen packenden Thriller entdecken. In den April reicht der erste Knochenfund zurück. Kerstin Tietze-Petrahn entdeckte beim Spaziergang mit ihrem Hund einen Schädel und einen Oberschenkelhalsknochen. Später, da hatte die Polizei schon die ersten Funde abgeholt und nach eigenen Aussagen das Gebiet großräumig abgesucht, entdeckte die Wandlitzerin weitere Knochen. Ein vermutlich weiblicher Beckenknochen, ein Halswirbel, eine weibliche Elle, ein Steißbein und ein Schienbein fanden sich, als Kerstin Tietze-Petrahn abermals das Areal absuchte. Dass die Polizei diese Reste des menschlichen Skeletts übersehen hatte, ärgerte die Frau sehr.

Später rückte die Polizei erneut an und suchte. Abermals fanden sich hinterher weitere Reste, die möglicherweise zur Leiche gehören könnten. Teile einer menschlichen Zahnprotese etwa, aber auch eine Jacke, einen Kugelschreiber und sogar eine Brieftasche. Für Kerstin Tietze-Petrahn blieb die Angelegenheit unerfreulich. Schließlich, so ihre Meinung, sollte auch eine unbekannte Tote in Würde beigesetzt werden.

Nun aber scheint es, als könne tatsächlich ein Schlussstrich gezogen werden. Denn vor wenigen Tagen tauchte erneut die Kriminalpolizei im Waldstück auf und durchsuchte nach den Hinweisen von Kerstin Tietze-Petrahn das Gelände wirklich gründlich. „Als ich um 9 Uhr vor Ort war, standen dort bereits zehn Polizeifahrzeuge und gefühlt einhundert Polizisten, denen ich den Fundort zeigte. Als ich direkt am Fundort war, lag oben auf dem Waldboden schon wieder ein Wirbelknochen und eine fast verrottete Decke. Diesmal hat die Polizei den richtigen Fundort abgesucht, es wurden sogar Bäume gefällt und der gesamte Boden umgegraben und die restlichen Knochen, Kleidungsstücke und die Decke, in der die Tote eingewickelt war, mitgenommen“, beschreibt die Wandlitzerin die Vorgänge, die sich am 10. Juli im Waldstück ereignet hatten.

Die Polizei versucht indes, die Identität der Toten zu ermitteln. „Anhand der weiteren Funde gehen wir von einer Liegezeit von mehr als dreißig Jahren aus“, sagte Polizeipressesprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Montag. In der Gerichtsmedizin des Landes seien nun alle gefundenen Knochen hinterlegt, allerdings dürfte die genaue Bestimmung des Materials durchaus noch Monate auf sich warten lassen. „Die Fälle werden nach Prioritäten abgearbeitet, damit ist der Wandlitzer Knochenfund nicht an erster Stelle“, steht die Sprecherin auf der Bremse. Zudem rückt sie nun von einer früheren Aussage ab. „Wir können heute nicht genau sagen, ob die betreffende Person Opfer einer Straftat wurde oder nicht. Dazu bräuchten wir einen Schädel beziehungsweise ein komplettes Skelett“, geht Bärbel Cotte-Weiß auf die mögliche Todesursache ein. Vor Monaten hatte es nach dem ersten Knochenfund noch geheißen, eine Straftat wäre auszuschließen.

Nach ihrer großräumigen Suche wurde durch die Polizei ein Art Grab aufgeschüttet und mit den Blumen und den Kerzen von Kerstin Tietz-Petrahn drapiert. Für sie bleibt klar, ein Selbstmord sei auszuschließen. „Es wird vermutlich doch eine Rumänin aus Trattendorf gewesen sein, die im Wald billig beerdigt wurde. Von den Anwohnern habe ich erfahren, dass die Rumänen kein Geld hatten und in der Zeit von 1990 bis 1993 in der Gegend in den Wochenendhäusern und den Bungalows eingebrochen haben, um Essen zu stehlen“, schildert Kerstin Tietze-Petrahn. Auch sie ist nun froh, dass ein Schlussstrich gezogen wurde.