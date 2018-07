Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der RE 1 wird am Donnerstag und Freitag, jeweils in der Zeit von 17.15 bis ca. 1 Uhr am folgenden Morgen, zwischen Ostbahnhof und Erkner unterbrochen.

Als Ersatz fahren Busse zwischen Berlin Ostbahnhof und Erkner; sie verkehren aber 37 Minuten früher ab Ostbahnhof bzw. kommen 36 Minuten später dort an. Das zumindest kündigt die Bahn an. In Erkner sollen die Fahrgäste Anschluss an die planmäßigen Züge in Richtung Frankfurt (Oder) haben, in Ostbahnhof an die Züge eines späteren Taktes. Auch auf der Strecke der S 3 gibt es Einschränkungen wegen Arbeiten am Bahnhof Karlshorst.