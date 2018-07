Haltestellen werden ab 2019 umgebaut

moz

Bernau In Abstimmung mit dem Behindertenbeirat wird die Stadtverwaltung eine Prioritätenliste für die barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen in Bernau erarbeiten. Dies hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Sie stimmte damit einem Sachantrag der Fraktion der Linken zur angestrebten Neugestaltung der Haltestellen in der Stadt zu. Mit der Ausführung soll im Jahr 2019 begonnen werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel für dieses Bauprogramm sind für 2019 bereitzustellen. Das Bauprogramm ist in den folgenden Jahren fortzusetzen.

In der Vorlage der Stadtverwaltung wird darüber informiert, dass nach dem gültigen Nahverkehrsplan des Landkreises Barnim für 44 bestehende Haltestelle die vollständige Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022 herzustellen ist. Hierzu gehören Haltestellen in Straßen wie der Blumberger, Ladeburger, Börnicker, Schwanebecker, Wandlitzer und Zepernicker Chaussee, auf dem Bahnhofsvorplatz sowie in Schönow, Birkenhöhe, Börnicke, Birkholz , Ladeburg, Lobetal und in Bernauer Waldsiedlung.

Bei weiteren 106 Haltestelle soll eine Verbesserung bezüglich der Barrierefreiheit mit geringem Aufwand geprüft werden.

Im Schnitt wird mit der Herrichtung von elf Bestandshaltestellen im Jahr gerechnet. Mindestanforderungen für barrierefreie Haltestellen sind unter anderem ein überdachter Stellplatz für mindestens einen Rollstuhl mit einer überdachten Rangierfläche, ein 1,50 Meter breiter Streifen zwischen Haltestellenkante und Bauteilen, ein Fahrplanaushang in zwei Höhen sowie ein barrierefreier Zugang und ein Blindenleitsystem.