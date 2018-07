46 Studentenapartments geplant

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Berliner Marko Rühl hat mit Bauarbeiten am ehemaligen Hotel Süd begonnen. Er will dort 46 Apartments für Studenten einbauen. Mit der vorgefundenen Bausubstanz ist er ganz zufrieden.

Das ehemalige Hotel Süd, am Ende der Kelmstraße gelegen, macht einen desolaten Eindruck: Großflächig fehlt der Putz, Fenster ebenfalls. Haufen mit Bauschutt türmen sich. Aber: Schaut man genauer hin, ist frisches Holz am Dachüberstand auszumachen. „Ja, das Dach ist schon neu“, bestätigt Marko Rühl, der mit seinem Vater und Mitarbeitern im Inneren des Baus zugange ist.

Das „Süd“ war bis zur Wende Strausbergs einziges Hotel, wurde wie der Klub am See von der Militär-Handels-Organisation bewirtschaftet. Nach der Wende hatte es der Berliner Gastronom mit chinesischen Wurzeln Peter Cheng übernommen. Sein Chinarestaurant lief nicht schlecht, die Zimmer wurden vermietet und die Sauna im Keller hatte ihre Stammgäste nicht zuletzt wegen des großen Whirlpools. Cheng veranstaltete regelmäßige Tanzabende bei Kerzenschein und versuchte sich auch an der Erlebnisgastronomie. Doch erforderte das Haus zunehmend Investitionen, die er nicht leisten konnte. 2009 wurde es zwangsversteigert. Peter Cheng sah als eine der Ursachen für mangelnde Besucherfrequenz auch die verkehrliche Anbindung über die Friedrich-Ebert-Straße. Hartnäckig hatte er sich um eine Zufahrt von der Berliner Straße bemüht. Vergeblich, die Stadtverordneten befürchteten Rückstaus in der Magistrale und hohen Abstimmungsbedarf mit der Strausberger Eisenbahn und sogar dem Eisenbahn-Bundesamt.

Der Erwerber in der Zwangsversteigerung hielt nicht länger an der Nutzung des Hauses als Hotel fest. Dafür hätte er Bestandsschutz in Anspruch nehmen und ohne erneute Baugenehmigung sanieren können. Stattdessen beantragte er eine Baugenehmigung für Studentenappartments, die auch erteilt wurde. Marko Rühl kaufte von ihm das Grundstück samt Planungen und Baugenehmigung. Die setzt er jetzt um: „Es soll gewissermaßen ein Studentenwohnheim werden mit 46 Apartments.“

Der Putz ist, wie sich herausstellt, nicht großflächig abgefallen, sondern abgeklopft worden. Die hellen Backsteine machen einen ganz guten Eindruck. „Ja, die Bausubstanz ist nicht so schlecht. Nur weiter oben mussten wir brüchige Steine abschlagen. Aber das Dach hat die ganze Zeit dicht gehalten und ist ja jetzt schon erneuert.“ Als Nächstes nimmt sich die Truppe die Fassade vor. Im Winter komme dann der Innenausbau dran. 46 Appartments mit Miniküche und eigenem Bad auf jeweils 20 Quadratmetern sollen entstehen. Der Vorbesitzer hatte den Markt erkundet und war auf lebhafte Nachfrage gestoßen. „Für Studenten ist es kein großer Unterschied, ob sie aus Spandau nach Adlershof eine Stunde unterwegs sind oder aus Strausberg zum Alex“, schätzt Marko Rühl ein. Die Komplettmiete mit allen Nebenkosten dürfte günstiger als in der Metropole sein, und die Verkehrsanbindung mit der nahen Straßenbahnhaltestelle und Anschluss an die S-Bahn lasse kaum Wünsche offen. Natürlich werde die mit einem Zehn-Minuten-S-Bahn-Takt bis Strausberg noch attraktiver. „Und keine zehn Minuten Fußweg zum Straussee, das ist doch der Hammer“, schwärmt der Bauherr. Dazu Einkaufsmöglichkeiten quasi vor der Tür und die Straßenbahn in die Altstadt, das passt.

Für das nächste Jahr hat er sich die Gestaltung des Umfeldes vorgenommen, aber jetzt wird erst einmal wieder in die Hände gespuckt: Es gibt noch richtig viel zu tun, bis das einstige erste Haus am Platze wieder vom letzten Platz aufrückt.