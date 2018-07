Konzerte und Filme vom Feinsten

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Gemeinsames Markenzeichen: alles andere als 08/15. PurPur, das Fest im Forstbotanischen Garten, hat vom 22. bis 27. Juli zwei Konzerte und vier Filme zu bieten. Das veranstaltende Begegnungszentrum Wege zur Gewaltfreiheit verspricht den Besuchern wieder kulturelle Vielfalt unter freiem Himmel.

Los geht es am 22. Juli ab 17 Uhr mit einem Konzert von Trixie and the Trainwrecks. Die Frontfrau der Band, Trinity Sarrat, genannt Trixie, hat ihre musikalische Karriere als Straßenmusikerin und in U-Bahn-Zügen begonnen. Inzwischen tourt die in den USA Geborene längst nicht mehr nur durch ihr Heimatland, sondern mit ihrer neuen Londoner Band bevorzugt auch durch Europa. Immer mit Blues und Rock’n’Roll im Programm und aktuell mit ihrem Album „3 Cheers To Nothing“ im Gepäck.

Das zweite Konzert wird am 26. Juli ab 20 Uhr von der deutschen Band „Die Grenzgänger“ bestritten, die Musik von Welt mit Volksliedern verknüpfen. Im 25. Jahr ihres Bestehens klinge die Formation so druckvoll und virtuos wie selten zuvor, das Miteinander von Gitarren, Cello und Gesang treffe das Publikum mitten ins Herz, loben die Kritiker.

Der erste Film flimmert am 23. Juli ab 21.30 Uhr über die Leinwand im Forstbotanischen Garten. Gezeigt wird der Streifen „Leaning into the Wind“, Großbritanien 2017, der dem LandArt-Künstler Andy Goldsworthy gewidmet ist. Am 24. Juli, ebenfalls ab 21.30 Uhr, ist der deutsche Film „Transit“ von 2018 zu sehen, der frei nach dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers die Geschichte einer Liebe zwischen Flucht, Exil und der Sehnsucht nach einem Ort erzählt, der ein Zuhause ist.

Der dritte Film wird am 25. Juli ab 21.30 Uhr gezeigt. „Die andere Seite der Hoffnung“, Finnland 2017, bringt dem Publikum auf lakonische Weise ein Flüchtlingsschicksal näher.

Und zum Abschluss von PurPur läuft am 27. Juli ab 21.30 Uhr der Film „Western“, eine deutsch-belgisch-österreichische Koproduktion von 2017, die einen Trupp deutscher Bauarbeiter auf Montage in Bulgarien porträtiert.

Die Filmabende kosten sechs, ermäßigt vier Euro. Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Für die Konzerte kosten die Tickets im Vorverkauf neun und ermäßigt sechs sowie an der Abendkasse zehn und ermäßigt sieben Euro. Kinder bis zehn Jahre haben zu den Konzerten freien Eintritt.

Dem Begegnungszentrum Wege zur Gewaltfreiheit stehen der Forstbotanische Garten und der Sehquenz-Verein für kommunale Filmarbeit als Kooperationspartner zur Seite. Das Programm und die Gesamtorganisation liegen in der Verantwortung von Udo Muszynski.