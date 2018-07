Autodiebe haben es auf VW abgesehen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Autodiebe habe es in der Regionen in den vergangenen Tagen vor allem auf Fahrzeuge der Marke VW abgesehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist in der Nacht zum Montag in der Poststraße in Eisenhüttenstadt ein VW gestohlen worden. Laut Polizeiangaben ist dabei ein Schaden von 8000 Euro entstanden. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, die allerdings erfolglos blieb.

In der Gartenstraße in Eisenhüttenstadt scheiterten dagegen der oder die Täter, als sie versuchten ebenfalls einen VW zu entwenden. Sie konnten das Auto wohl in Bewegung setzen, mussten es aber einige Meter entfernt vom Grundstück stehen lassen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Trotzdem entstand ein Schaden von 500 Euro.

In Neuzelle wurde in der Nacht zu Dienstag im Schlabenring ein VW gestohlen. Der Schaden in diesem Fall ist beträchtlich, beläuft sich nach Polizeiangaben auf 32 000 Euro. Auch in diesem Fall wurde die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet, allerdings ohne Erfolg.

Welche Modelle von VW diesmal im Fokus der Diebe standen, teilte die Polizei nicht mit. Am Wochenende hatten es die Täter besonders auf VW Tourans abgesehen. So wurde in Fünfeichen solch ein Modell aus einem Carport entwendet. In Neuzelle scheiterten die Täter allerdings, konnten das Türschloss nicht knacken. Auch der Diebstahl eines VW Caddys gelang in Neuzelle nicht.