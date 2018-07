Freispruch für Pflegedienstleiterin

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Leiterin einer Hauskrankenpflege aus Frankfurt ist am Dienstag vor dem Amtsgericht vom Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges freigesprochen worden. Das Verfahren warf ein Schlaglicht auf Qualifizierungsverfahren im Bereich der Palliativpflege – es fehlt an einheitlichen, qualitätssichernden Standards.

Die Angeklagte konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als der Staatsanwalt am Ende der fast vierstündigen Verhandlung auf Freispruch plädierte. „Ich halte es nicht für erwiesen, dass die Angeklagte hier vorsätzlichen Betrug begangen hat“, erläuterte er. Sie habe die Teilnahme an einer Fortbildung in der Palliativpflege glaubhaft nachweisen können. „Ob das allerdings inhaltlich alles optimal gelaufen ist, will ich hier nicht bewerten“, bemerkte der Staatsanwalt. Auch Richterin Stefanie Schneewolf-Kubotsch schloss sich den Argumenten an. „Sie mussten davon ausgehen, dass die Qualifikation etwas wert ist und dass Sie die Leistungen abrechnen dürfen.“

37 Rechnungen im Gesamtwert von über 50 000 Euro hatte die Anklage eingangs der Verhandlung aufgelistet. Beträge, die sie bei den Kassen für erbrachte Palliativpflegeleistungen zwischen 2015 und 2016 geltend machte. Im Verfahren wurde erörtert, ob die Pflegedienstleiterin und ihre Mitarbeiterinnen dafür ausreichend qualifiziert waren.

Palliativfachkräfte pflegen und begleiten sterbenskranke Patienten, beispielsweise um Schmerzen zu lindern. Verschrieben werden die Leistungen von Haus- oder Klinikärzten. Die flächendeckende spezialisierte-ambulante Palliativversorgung (SAPV) koordiniert seit 2009 das Frankfurter SAPV-Team „Am Oderfluss GbR“. „Wir versorgen inzwischen über 900 Patienten im Jahr“, berichtete dessen Leiter als Zeuge vor Gericht. Zu dem Netzwerk aus Medizinern und Pflegekräften gehörte über einen Kooperationsvertrag ab dem 1. November 2014 auch besagte Hauskrankenpflege. Voraussetzung dafür seien eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpflege, eine 160 Stunden umfassende Palliative-Care-Schulung, berufspraktische Erfahrung sowie ein sechswöchiges Praktikum etwa in einem Hospiz, berichtete der Mediziner. Die heute 40-Jährige habe damals alle erforderlichen Zertifikate vorgelegt. Ebenso für drei weitere Mitarbeiter, wenngleich zwei von ihnen zum 1. November gar nicht mehr für die Beschuldigte tätig waren.

Denn anfangs hätten die Kassen noch mindestens vier entsprechend ausgebildete Palliativkräfte für den Pflegedienst gefordert, so der Leiter der SAPV-Teams. Ab 2015 seien dann auch Pflegedienste mit je einer Palliativschwester toleriert worden. Eine klare Regelung scheint es hier bis heute nicht zu geben. „Die Arbeit wurde immer von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt“, versicherte die Angeklagte, meist von ihr selbst.

Es war eine gekündigte Mitarbeiterin, die sie im November 2015 bei der Polizei anzeigte. Diese berichtete am Dienstag, wie sie sich mit ihrer Chefin überwarf. Die Zeugin beschuldigte die Pflegedienstleiterin, ihr und anderen Mitarbeitern gefälschte Zertifikate über Palliativweiterbildungen ausgehändigt zu haben, die so nie stattgefunden hätten. Mitte 2015 verließ sie den Pflegedienst und eröffnete kurz darauf einen eigenen.

Nachdem die polizeilichen Ermittlungen anliefen, setzte auch das SAPV-Team die Kooperation aus. „Die vorgelegten Zertifikate erschienen uns fraglich. Mit der Versorgung der Patienten waren wir trotzdem sehr zufrieden.“ Der leitende Mediziner meinte, dass die Ausbilder selbst offenbar keine Zertifizierung bräuchten. Theoretisch könne also jeder einen solchen Weiterbildungskurs anbieten. „Das ist ein Problem, mit der sich auch die deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin befasst.“

Die Frankfurterin hatte sich zwischen April und August 2014 von einem selbstständigen Ausbilder qualifizieren lassen, der am Dienstag auch vor Gericht erschien. Die 160 Stunden umfassende, theoretische Qualifizierung habe zu 80 Prozent aus einem Fernstudium bestanden und zu 20 Prozent aus Schulungsterminen vor Ort in Frankfurt, erläuterte er. An den Terminen hätten dann auch weitere Kolleginnen teilgenommen. Später hätte er jedoch nur ihr einen Nachweis ausgehändigt. Um die Echtheit weiterer angeblich ausgestellter Zertifikate ging es im Prozess am Ende allerdings nicht mehr. „Es ist ausreichend wahrscheinlich, dass es den Lehrgang gegeben hat“, so der Staatsanwalt.

Der Anwalt der Freigesprochenen spekulierte über eine wirtschaftliche Intrige, die seine Mandantin vor Gericht gebracht habe. Gleichzeitig appellierte er an die Pflegekassen, für klarere Regeln in der Zertifizierung von Ausbildern und Auszubildenden. „In dem Bereich bestehen offenbar rechtliche Grauzonen.“