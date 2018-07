Endstation Schleuse

Larissa Benz und Jörg Kühl

Neubrück Auch am dritten Tag nach der Brückenhavarie in Neubrück gab es für Autofahrer wie auch für Bootstouristen kein Durchkommen. Anwohner wie Touristen ärgern sich darüber, dass es bis Dienstagnachmittag keine Informationen zur Sperrung gab.

Astrid Lindemann schenkt erst einmal eine Tasse Kaffee ein und lächelt. „Es ändert ja auch nichts, sich aufzuregen“, sagt die Bootsbesitzerin. Seit Samstag steckt sie mit ihrem Mann Dieter an der Schleuse Neuhaus in Neubrück fest, nachdem an der Zugbrücke ein Seil gerissen war. Auch wenn das Ehepaar entspannt wirkt, so sind die beiden doch enttäuscht über den „nicht vorhandenen Kommunikationsfluss“ seitens der Behörden. Mit ihrer schwachen Internetverbindung auf dem Handy habe sie nach einer Weile Telefonnummern herausgefunden. Dann habe sie seit drei Tagen unzählige Male versucht, jemanden zu erreichen, der sich zuständig fühlt. Beim Schifffahrtsamt in Berlin, in Brandenburg und beim Landkreis Oder Spree. „Da geht niemand ans Telefon oder mir wird gesagt, sie seien nicht zuständig.“ Dabei wolle sie nur erfahren, ob es sich lohnt, zu warten, oder die fünfstündige Rückreise zum Schwielochsee anzutreten, wo ihr Auto steht.

Leidensgenossen sind Hans-Dieter und Haidée Stahn aus Zaue. Sie wussten nichts von der Sperrung und haben sich am Dienstag vom Schwielochsee in Richtung Berlin aufgemacht. „Es gibt online eine Informationsplattform für solche Fälle, aber dort stand nichts“, erzählt er. Sie bleiben nun erst einmal in Neubrück. „Autos können die Umleitung nehmen, aber wir können nicht einfach umdrehen“, sagt Stahn.

Das Ehepaar Lindemann aus Cottbus wollte seinen dreiwöchigen Jahresurlaub dafür nutzen, mit dem Boot über Berlin bis zur Müritz zu fahren. „Wir wollten schauen, wie weit wir kommen“, sagt Dieter Lindemann. Lange könnten sie nicht in Neubrück bleiben. Denn die Schleuse sei nicht dafür gemacht, dort länger anzulegen. Strom, etwa für den Kühlschrank, bekommen sie nicht, wenn das Boot steht. Und auch die Batterie des Motors werde irgendwann leer. Hinzu komme, dass es in Neubrück keine Einkaufsmöglichkeiten gibt. „Wir müssten ein paar Stunden bis nach Beeskow fahren, um Lebensmittel zu besorgen.“

Die beiden haben nach eigener Aussage etwa 40 Boote beobachtet, die direkt umgedreht sind, nachdem sie die Sperrung der Zugbrücke gesehen haben. „Wir selbst haben zum Beispiel unsere Freunde vom Segelverein informiert, dass hier kein Durchkommen ist.“

Der Unmut vieler Bootstouristen entlud sich am Schleusenwärter. Dieser jedoch war nicht befugt, Auskünfte zu erteilen, weil seine Behörde, das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin, für die Brücke nicht zuständig ist und sich auch nicht in der Pflicht sieht, die Nutzer der Wasserstraße über die wasserseitige Sackgasse zu informieren.

Hubertus Hartmann vom Eiscafé Neubrück ist sauer über die fehlende Information seitens der Behörden. Die Gäste würden sich von ihm Auskünfte erhoffen. „Wir sind hier für viele so etwas wie die Informationszentrale“. Das Eiscafé, das über einen Bootsanleger verfügt, ist schon wegen der jahrelangen Bauarbeiten an der Schleuse Neubrück gebeutelt. Hubertus Hartmann bietet aus diesem Grund einen kostenlosen Boots-Shuttle an, um die Baustelle zu umschiffen. „Soll ich jetzt etwa noch die Radfahrer transportieren, die sich nicht über die gesperrte Brücke trauen?“

Offenbar ist auch versäumt worden, die Tourismusvereine und -verbände zu informieren, bei denen viele Urlauber Informationen einholen. Wie die Geschäftsführerin der Spreeregion Beeskow-Schwielochsee, Kathrin Paul-Weckewitz versichert, kamen bis Dienstagnachmittag keinerlei Infos in der Sache an.

Heute, so kündigt es die Gemeindeverwaltung Rietz-Neuendorf an, werden endlich Schilder gestellt, die auf die Sackgasse in Neubrück verweisen: Am vierten Tag nach der Havarie!