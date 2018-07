Gewinne, Leerstand, Mietanstieg

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die zwei Größten der Wohnungsbranche haben dieser Tage ihre Jahresabschlüsse 2017 vorlegt. Beide, das städtische Unternehmen WHG und die Genossenschaft WBG, verweisen auf positive Ergebnisse, sprechen aber mit Blick auf den Wohnungsleerstand von nach wie vor großen Herausforderungen.

Rund 2,9 Millionen Euro weist das Betriebsergebnis der WHG für 2017 aus. „Damit konnten wir den erfolgreichen Trend der Vorjahre fortsetzen“, sagt Doreen Boden, Prokuristin in der städtischen Gesellschaft. Der Wirtschaftsprüfer bestätigte dem Aufsichtsrat: „Die wirtschaftliche Lage des kommunalen Unternehmens ist gesund und die Ampel steht bei der WHG ganz klar auf grün.“ Ein Wermutstropfen für die Mieter dürfte sein, dass die Mieten im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent gestiegen sind. Mit aktuell durchschnittlich 5,15 Euro pro Quadratmeter liegen sie zugleich „etwas über dem Schnitt in Brandenburg“, so Boden. Dafür bewege man sich aber bei den kalten und warmen Betriebskosten unter dem Landesniveau. Sind brandenburgweit 2,25 Euro/qm Betriebskosten fällig, zahlen WHG-Mieter im Schnitt nur 1,93 Euro/qm.

Für laufende Instandhaltungen hat die Gesellschaft im vorigen Jahr mehr als fünf Millionen Euro aufgewendet, was 14,13 Euro/qm entspricht. Für Sanierung und Modernisierung hat die WHG 2017 gut 4,6 Millionen Euro ausgegeben. Dies mit dem Ziel, den Leerstand weiter zu reduzieren. Dies sei zwar gelungen. Ungeachtet dessen liegt die Quote mit 11,08 Prozent über dem Landesdurchschnitt (zirka zehn Prozent). Weshalb das Unternehmen, in dessen Eigentum sich knapp 5800 Wohnungen befinden, auch 2018 kräftig weiter investiert. Unter anderem bekanntlich in die Sanierung des August-Bebel-Quartiers. Mehr als 13 Millionen Euro hat die WHG für Instandhaltung und Modernisierung in diesem Jahr geplant. Allein: Die explodierenden Baupreise setzen dem Vermieter zu. Für das Bebel-Quartier, wo 33 Wohnungen im gehobenen Segment auf Vordermann gebracht werden, hat die WHG, trotz Abstrichen am Bauprogramm, bereits Mieten jenseits der Zehn-Euro-Marke angekündigt. Für Eberswalde wäre dies ein absoluter Spitzen-Preis. Wohin die Entwicklung in puncto Mieten geht, darüber will die WHG am 18. September auf einer öffentlichen Veranstaltung informieren. Sie stellt dort die Ergebnisse einer 2017 in Auftrag gegebenen Studie vor.

Noch größere Anstrengungen in puncto Leerstandsbeseitigung muss die Genossenschaft unternehmen. Über den gesamten Bestand von knapp 3660 Wohnungen liegt die Quote – trotz Rückgangs in 2016/17 um fast drei Prozentpunkte – bei 17,6 Prozent. Im Brandenburgischen Viertel ist nahezu jede dritte Wohnung verwaist. Was das Unternehmen freilich finanziell enorm belastet. Guido Niehaus, einer der beiden Vorstände, beziffert die Mietausfälle für die WBG in der jüngsten Ausgabe des Mitgliederjournals „Genossenschaftsgeflüster“ auf mehr als 1,8 Millionen Euro pro Jahr (13,5 Prozent). Von 1642 Wohnungen im Plattenbau-Quartier sind 530 nicht bezogen. Weshalb die WBG noch einmal drei Blöcke abreißen will: Cottbuser Straße 25-31 sowie Brandenburger Allee 15-21 und 27-35. Ein Vorhaben, das unter den Genossenschaftsmitgliedern durchaus auch kritisch gesehen wird.

Gleichwohl könne die Genossenschaft eine „ausgeglichene Finanzlage“ und ein positives Betriebsergebnis vorweisen, heißt es weiter allgemein. Den Zweck des Unternehmens, die Mitglieder mit guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungen zu versorgen, erfülle die WBG „vollumfänglich“. Die Durchschnittsmiete für die Wohnungen liege aktuell bei 4,83 Euro/qm, also unter dem Zins der WHG. Die liquiden Mittel des Unternehmens sind im vorigen Jahr um mehr als 1,2 Millionen Euro gestiegen, betrugen Ende 2017 gut 3,5 Millionen Euro.