Wirtschaftsbeirat wird Ende August gegründet

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jahrelang war der Kontakt zwischen Teilen der Wirtschaft in Eisenhüttenstadt und dem Rathaus nicht sonderlich ausgeprägt, was zum Teil mit den handelnden Personen zusammenhing.

Bürgermeister Frank Balzer (SPD) hat sich auf die Fahne geschrieben, diese Kontakte wieder enger zu knüpfen. Schon beim Neujahrsempfang im Februar hatte er angekündigt, einen Wirtschaftsbeirat ins Leben zu rufen. In der Wirtschaft sei dies auf positive Resonanz gestoßen. „Einen ständigen Wirtschaftsbeirat sehe ich als eine gute Möglichkeit der gemeinsamen Kommunikation für mehr Miteinander bei der Wirtschaftsförderung und bei den Unternehmensentwicklungen“, hatte Balzer beim Neujahrsempfang die Aufgabe des Gremiums umschrieben. Inzwischen sind die Vorbereitungen weit fortgeschritten. „Am 28. August wird der Wirtschaftsbeirat konstituiert“, sagte der Bürgermeister jüngst in seinem Bericht bei der Stadtverordnetenversammlung.

Darüber hinaus hatte Balzer erklärt, Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen zu wollen. Direkt dem Bürgermeisterbereich ist nun deshalb der Bereich Wirtschaftsmanagement zugeordnet. Auch da gab es Tätigkeiten zu berichten. „Wir haben auf der Wirtschaftsmesse in Hannover mit Mitarbeitern des Wirtschaftsmanagement einige Kontakte zu Firmen herstellen können, die möglicher Weise Interesse haben hier nach Eisenhüttenstadt zu kommen“, sagte Frank Balzer in seinem Bericht während der Stadtverordnetenversammlung.

Unabhängig von den Bemühungen des Rathauses soll in Eisenhüttenstadt eine Lobby-Gruppe entstehen, die vor allem kleinen und mittleren Unternehmen eine Stimme geben will. Norbert Schenk, Geschäftsführer der Preussenglas GmbH, will in Eisenhüttenstadt eine Außenstelle des Industrieclubs Potsdam gründen, wo er mit zum Vorstand gehört. Traditionell wolle der Industrieclub Potsdam die Intentionen des Vereins zur Förderung des Gewerbefleißes, der 1821 durch den preußischen Beamten Christian Peter Wilhelm Beuth zusammen mit Persön­lichkeiten wie z.B. Schinkel und den Gebrüdern von Humboldt gegründet wurde, zeitgemäß weiterführen, umschreibt der Club sein Ziel. Schenk geht es darum Unternehmen eine Stimme zu geben. „Das brauchen wird dringend“, betont er.