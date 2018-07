Dank an Helfer des Wasserfestes

Matthias Henke

Fürstenberg (MOZ) Im Stadtpark ist wieder Ruhe eingekehrt, der Trubel des Wasserfestes ist Vergangenheit. „Vom Technischen und Organisatorischen sowie dem künstlerischen Anspruch war es eines der gelungensten Wasserfeste“, bilanzierte am Dienstag Olaf Bechert, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Regio Nord, der neben der Stadt als Veranstalter maßgeblich den organisatorischen Hut aufhatte.

„Eigentlich müsste man sich ja bei tausend Leuten bedanken. Aber ich möchte mal einige Akteure hervorheben“, so Bechert. Zum einen sei da Lukas Volkmann, der am Freitag „House am See“ auf die Beine stellte, „und damit ein Klientel anlockte, dass sonst nicht gekommen wäre“, so Bechert. Außerdem sei der städtische Bauhof zu nennen. „Es ist schon eine logistische Meisterleistung, das neben den regulär abzuarbeitenden Dingen zusätzlich mit einzubauen. Wer Sonntag um 11 Uhr im Stadtpark war, hätte nicht gedacht, dass tags zuvor mehr als 4 000 Leute gefeiert haben.“ Bauhofmitarbeiter Dirk Schley habe überdies erstmalig allein die technische Infrastruktur wie Strom und Wasser für den Stadtpark verantwortet, die Mitglieder des Vereins Laufpark Stechlin wieder viel Arbeit und Zeit in den Wasserfestlauf investiert und die Freiwillige Feuerwehr maßgeblich das Technische Hilfswerk ersetzt, das in diesem Jahr abgesagt hatte.

Jörg Schwenzer und seinem Team gebühre Dank für die Bühnentechnik. „Da wurde teilweise am Vormittag schon begonnen, die Abendproduktion von Phil Bates einzuspielen.“, so Bechert. „Und darauf, dass in diesem Jahr erstmals der Tourismusverein um Thomas Schonig das Catering beim Wasserfest übernommen hat, gab es auch nur positives Echo.“